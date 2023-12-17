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В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры - РИА Новости, 17.12.2023
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14:06 17.12.2023 (обновлено: 14:13 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/metro-1916303733.html
В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры
В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры - РИА Новости, 17.12.2023
В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры
Трое мужчин поссорились в вагоне московского метро, после один из них ударил оппонента ножом, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:06
2023-12-17T14:13
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Трое мужчин поссорились в вагоне московского метро, после один из них ударил оппонента ножом, сообщили в столичной прокуратуре. По данным прокуратуры Москвы, трое знакомых поссорились и устроили драку в вагоне метро. Один из них, "41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента". Пострадавшего 30 лет госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред. "Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре московского метрополитена", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры

После поножовщины в вагоне московского метро госпитализировали мужчину

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramДрака в вагоне московского метро
Драка в вагоне московского метро
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Драка в вагоне московского метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Трое мужчин поссорились в вагоне московского метро, после один из них ударил оппонента ножом, сообщили в столичной прокуратуре.
По данным прокуратуры Москвы, трое знакомых поссорились и устроили драку в вагоне метро. Один из них, "41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента". Пострадавшего 30 лет госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред.
"Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре московского метрополитена", — рассказали в ведомстве.
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