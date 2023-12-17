https://ria.ru/20231217/metro-1916303733.html

В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры

В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры - РИА Новости, 17.12.2023

В вагоне московского метро мужчина ударил другого ножом во время ссоры

Трое мужчин поссорились в вагоне московского метро, после один из них ударил оппонента ножом, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:06

2023-12-17T14:06

2023-12-17T14:13

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Трое мужчин поссорились в вагоне московского метро, после один из них ударил оппонента ножом, сообщили в столичной прокуратуре. По данным прокуратуры Москвы, трое знакомых поссорились и устроили драку в вагоне метро. Один из них, "41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента". Пострадавшего 30 лет госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред. "Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре московского метрополитена", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html

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происшествия, москва, россия