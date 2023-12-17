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Медведев призвал создавать условия для оптимизма нового поколения россиян
Медведев призвал создавать условия для оптимизма нового поколения россиян - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев призвал создавать условия для оптимизма нового поколения россиян
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать все условия, чтобы будущие поколения в России смотрели в будущее с уверенностью и... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:21
2023-12-17T18:21
2023-12-17T21:24
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать все условия, чтобы будущие поколения в России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. "Мы должны создать все условия, чтобы будущие поколения граждан нашей страны, о чем только что здесь тоже наши товарищи говорили, смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет", - сказал Медведев на съезде партии 17 декабря.
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единая россия, дмитрий медведев, россия, общество
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Медведев призвал создавать условия для оптимизма нового поколения россиян
Медведев: нужны условия, чтобы новое поколение РФ уверенно смотрело в будущее
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать все условия, чтобы будущие поколения в России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом.
"Мы должны создать все условия, чтобы будущие поколения граждан нашей страны, о чем только что здесь тоже наши товарищи говорили, смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет", - сказал Медведев на съезде партии 17 декабря.
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