https://ria.ru/20231217/medvedev-1916343514.html

Медведев призвал создавать условия для оптимизма нового поколения россиян

Медведев призвал создавать условия для оптимизма нового поколения россиян - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев призвал создавать условия для оптимизма нового поколения россиян

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать все условия, чтобы будущие поколения в России смотрели в будущее с уверенностью и... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:21

2023-12-17T18:21

2023-12-17T21:24

единая россия

дмитрий медведев

россия

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать все условия, чтобы будущие поколения в России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. "Мы должны создать все условия, чтобы будущие поколения граждан нашей страны, о чем только что здесь тоже наши товарищи говорили, смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет", - сказал Медведев на съезде партии 17 декабря.

https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html

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единая россия, дмитрий медведев, россия, общество