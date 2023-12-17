https://ria.ru/20231217/mchs-1916281713.html
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек - РИА Новости, 17.12.2023
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании в Астрахани, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:41
2023-12-17T10:41
2023-12-17T10:50
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916282194_16:0:1655:922_1920x0_80_0_0_24f16a0d02c3003d067a67edf50e3cc3.png
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании в Астрахани, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram. Кровля, внутренняя отделка и вещи загорелись в административном здании на улице Звездная, 61 "в" в ночь на воскресенье. Согласно открытым источникам, по данному адресу расположена сауна и кальян-бар. Площадь пожара составила 400 квадратных метров."Ликвидация пожара в 5.30 (4.30 мск). Есть пострадавший", - говорится в сообщении. На месте работали 18 единиц техники и 93 человека личного состава.
https://ria.ru/20231216/pozhar-1916243416.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916282194_221:0:1450:922_1920x0_80_0_0_67b7f797e0d526d2e569c8fac674b2c1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек
МЧС: в Астрахани потушили пожар в административном здании, пострадал человек