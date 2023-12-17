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В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек

В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек - РИА Новости, 17.12.2023

В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании в Астрахани, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:41

2023-12-17T10:41

2023-12-17T10:50

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании в Астрахани, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram. Кровля, внутренняя отделка и вещи загорелись в административном здании на улице Звездная, 61 "в" в ночь на воскресенье. Согласно открытым источникам, по данному адресу расположена сауна и кальян-бар. Площадь пожара составила 400 квадратных метров."Ликвидация пожара в 5.30 (4.30 мск). Есть пострадавший", - говорится в сообщении. На месте работали 18 единиц техники и 93 человека личного состава.

https://ria.ru/20231216/pozhar-1916243416.html

астрахань

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)