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В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек - РИА Новости, 17.12.2023
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10:41 17.12.2023 (обновлено: 10:50 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/mchs-1916281713.html
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек - РИА Новости, 17.12.2023
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании в Астрахани, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:41
2023-12-17T10:50
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании в Астрахани, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram. Кровля, внутренняя отделка и вещи загорелись в административном здании на улице Звездная, 61 "в" в ночь на воскресенье. Согласно открытым источникам, по данному адресу расположена сауна и кальян-бар. Площадь пожара составила 400 квадратных метров."Ликвидация пожара в 5.30 (4.30 мск). Есть пострадавший", - говорится в сообщении. На месте работали 18 единиц техники и 93 человека личного состава.
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани при пожаре в административном здании пострадал человек

МЧС: в Астрахани потушили пожар в административном здании, пострадал человек

© МЧС России/TelegramПожар в административном здании в Астрахани. 16 декабря 2023
Пожар в административном здании в Астрахани. 16 декабря 2023
© МЧС России/Telegram
Пожар в административном здании в Астрахани. 16 декабря 2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в административном здании в Астрахани, есть пострадавший, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram.
Кровля, внутренняя отделка и вещи загорелись в административном здании на улице Звездная, 61 "в" в ночь на воскресенье. Согласно открытым источникам, по данному адресу расположена сауна и кальян-бар. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
«
"Ликвидация пожара в 5.30 (4.30 мск). Есть пострадавший", - говорится в сообщении.
На месте работали 18 единиц техники и 93 человека личного состава.
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ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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