https://ria.ru/20231217/maydan-1916264848.html

"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана

"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана - РИА Новости, 17.12.2023

"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана

В январе на Тайване может случиться антикитайский Майдан из-за победы прокитайской партии на выборах, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T06:43

2023-12-17T06:43

2023-12-17T06:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

тайвань

китай

андрей золотарев

руслан бортник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151553/12/1515531219_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_6692f6dd5f7693cf3a5fa8be6c37a62c.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В январе на Тайване может случиться антикитайский Майдан из-за победы прокитайской партии на выборах, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу директора Украинского института политики Руслана Бортника."Вот-вот может в январе начаться вокруг Тайваня, где на выборах могут победить прокитайские прокси. <...>. Там могут начаться события — Майдан тайваньский", — предупредил эксперт.При этом, по мнению аналитика, США сложно поддерживать больше одного конфликта одновременно. Штаты больше не могут быть политическим лидером мира, считает Золотарев.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231203/tayvan-1913457568.html

https://ria.ru/20231214/okean-1915733575.html

украина

сша

тайвань

китай

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, тайвань, китай, андрей золотарев, руслан бортник, джо байден, вьетнам