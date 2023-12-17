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"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:43 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/maydan-1916264848.html
"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана
"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана - РИА Новости, 17.12.2023
"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана
В январе на Тайване может случиться антикитайский Майдан из-за победы прокитайской партии на выборах, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T06:43
2023-12-17T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
тайвань
китай
андрей золотарев
руслан бортник
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В январе на Тайване может случиться антикитайский Майдан из-за победы прокитайской партии на выборах, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу директора Украинского института политики Руслана Бортника."Вот-вот может в январе начаться вокруг Тайваня, где на выборах могут победить прокитайские прокси. &lt;...&gt;. Там могут начаться события — Майдан тайваньский", — предупредил эксперт.При этом, по мнению аналитика, США сложно поддерживать больше одного конфликта одновременно. Штаты больше не могут быть политическим лидером мира, считает Золотарев.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231203/tayvan-1913457568.html
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в мире, украина, сша, тайвань, китай, андрей золотарев, руслан бортник, джо байден, вьетнам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Тайвань, Китай, Андрей Золотарев, Руслан Бортник, Джо Байден, Вьетнам
"В январе". На Украине назвали неожиданное место для следующего Майдана

Политолог Золотарев: на Тайване случится свой Майдан

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В январе на Тайване может случиться антикитайский Майдан из-за победы прокитайской партии на выборах, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу директора Украинского института политики Руслана Бортника.
«
"Вот-вот может в январе начаться вокруг Тайваня, где на выборах могут победить прокитайские прокси. <...>. Там могут начаться события — Майдан тайваньский", — предупредил эксперт.
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При этом, по мнению аналитика, США сложно поддерживать больше одного конфликта одновременно. Штаты больше не могут быть политическим лидером мира, считает Золотарев.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАТайваньКитайАндрей ЗолотаревРуслан БортникДжо БайденВьетнам
 
 
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