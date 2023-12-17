Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева
Маск восклицательными знаками отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют то, как украинские военные забирают людей с улиц и отправляют солдат на "миссию самоубийц".
Так Сакс отреагировал на статью газеты The New York Times, в которой в ВСУ рассказали о "жестоких и тщетных" боях на левом берегу Днепра, которые противоречат слишком оптимистичному описанию ситуации украинскими властями. Кроме того, он привел в пример статью той же газеты о том, что на Украине военные ужесточили методы вручения повесток, используя запугивание и даже физическую силу.
Так Сакс отреагировал на статью газеты The New York Times, в которой в ВСУ рассказали о "жестоких и тщетных" боях на левом берегу Днепра, которые противоречат слишком оптимистичному описанию ситуации украинскими властями. Кроме того, он привел в пример статью той же газеты о том, что на Украине военные ужесточили методы вручения повесток, используя запугивание и даже физическую силу.
"!!" — написал Маск.
Ранее замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы.
По информации российской Службы внешней разведки, западные страны требуют от Киева активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.
Ранее замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы.
По информации российской Службы внешней разведки, западные страны требуют от Киева активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.
В Киеве уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.