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Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 17.12.2023 (обновлено: 12:30 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/mask-1916289696.html
Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева
Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева - РИА Новости, 17.12.2023
Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева
Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют то, как украинские военные забирают людей с улиц и... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:58
2023-12-17T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
вооруженные силы украины
верховная рада украины
киев
сша
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют то, как украинские военные забирают людей с улиц и отправляют солдат на "миссию самоубийц". Так Сакс отреагировал на статью газеты The New York Times, в которой в ВСУ рассказали о "жестоких и тщетных" боях на левом берегу Днепра, которые противоречат слишком оптимистичному описанию ситуации украинскими властями. Кроме того, он привел в пример статью той же газеты о том, что на Украине военные ужесточили методы вручения повесток, используя запугивание и даже физическую силу. "!!" — написал Маск. Ранее замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы. По информации российской Службы внешней разведки, западные страны требуют от Киева активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.В Киеве уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916271873.html
https://ria.ru/20231217/putin-1916286198.html
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в мире, украина, илон маск, вооруженные силы украины, верховная рада украины, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Киев, США
Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева

Маск восклицательными знаками отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют то, как украинские военные забирают людей с улиц и отправляют солдат на "миссию самоубийц".

Так Сакс отреагировал на статью газеты The New York Times, в которой в ВСУ рассказали о "жестоких и тщетных" боях на левом берегу Днепра, которые противоречат слишком оптимистичному описанию ситуации украинскими властями. Кроме того, он привел в пример статью той же газеты о том, что на Украине военные ужесточили методы вручения повесток, используя запугивание и даже физическую силу.
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"!!" — написал Маск.

Ранее замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы.

По информации российской Службы внешней разведки, западные страны требуют от Киева активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.
В Киеве уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныКиевСША
 
 
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