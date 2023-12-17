https://ria.ru/20231217/mask-1916289696.html

Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева

Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева - РИА Новости, 17.12.2023

Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева

Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют то, как украинские военные забирают людей с улиц и... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:58

2023-12-17T11:58

2023-12-17T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

илон маск

вооруженные силы украины

верховная рада украины

киев

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют то, как украинские военные забирают людей с улиц и отправляют солдат на "миссию самоубийц". Так Сакс отреагировал на статью газеты The New York Times, в которой в ВСУ рассказали о "жестоких и тщетных" боях на левом берегу Днепра, которые противоречат слишком оптимистичному описанию ситуации украинскими властями. Кроме того, он привел в пример статью той же газеты о том, что на Украине военные ужесточили методы вручения повесток, используя запугивание и даже физическую силу. "!!" — написал Маск. Ранее замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы. По информации российской Службы внешней разведки, западные страны требуют от Киева активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.В Киеве уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916271873.html

https://ria.ru/20231217/putin-1916286198.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, илон маск, вооруженные силы украины, верховная рада украины, киев, сша