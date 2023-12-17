https://ria.ru/20231217/ldpr-1916273465.html

В ЛДПР предложили обновить состав высшего совета

В ЛДПР предложили обновить состав высшего совета - РИА Новости, 17.12.2023

В ЛДПР предложили обновить состав высшего совета

Вице-спикер Госдумы и член высшего совета ЛДПР Борис Чернышов предложил обновить состав и расширить высший совет партии на ее ближайшем съезде 19 декабря, также РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:20

2023-12-17T09:20

2023-12-17T09:20

политика

борис чернышов (депутат)

лдпр

антон морозов

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и член высшего совета ЛДПР Борис Чернышов предложил обновить состав и расширить высший совет партии на ее ближайшем съезде 19 декабря, также с инициативой выступили члены высшего совета депутат ГД Сергей Каргинов и Антон Морозов, об этом пресс-служба либерал-демократов сообщила РИА Новости."Плановая ротация высшего совета предусмотрена в 2024 году. Он был сформирован ещё в 2020 году, сейчас однозначно изменилась и обстановка, и задачи, стоящие перед партией… Высший совет по уставу партии осуществляет руководство ей между съездами ЛДПР. Считаю, что необходимо расширение состава высшего совета. Партии предстоит ответственная избирательная кампания, ЛДПР выдвинет своего кандидата в президенты… Нужно качественное обновление совета. Поэтому я выйду с предложением провести ротацию чуть раньше - на съезде 19 декабря. Она назрела, это в партии все понимают", - цитирует Чернышова пресс-служба партии. Масштаб задач по работе с людьми, по консолидации партии резко вырастет, сообщил он. Кроме того, Чернышов отметил, что некоторые "партийцы состав совета по тем или иным причинам покинули". Каргинов же отметил, что 2024 год несет для всех новые вызовы. "В условиях СВО и множества избирательных кампаний партии необходимо проводить структурные изменения, усиливать региональную политику, привлекать на федеральный уровень активных и умеющих достигать результатов активистов. Нам необходимо обновить высший коллегиальный орган партии - высший совет. Количественное и качественное его изменение вернет партии возможность быстрого лифта регактива. Я предлагаю провести эти реформы уже на 35 съезде ЛДПР, после выдвижения кандидата на выборах президента", - цитирует Каргинова пресс-служба партии. Еще один член высшего совета Антон Морозов также отметил необходимость перемен. "Считаю, что высший совет, возможно, должен был быть переизбран после выборов нового председателя ЛДПР в 2022 году. Сейчас это назревшее решение, которое необходимо для развития партии, ее региональных отделений. Состав совета должен быть расширен, в него должно войти большее число представителей региональных отделений. У ЛДПР впереди большие задачи, и под каждую из них должен быть ответственный в совете", - сообщил Морозов, его слова приводит пресс-служба партии.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, борис чернышов (депутат), лдпр, антон морозов