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Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/kuleba-1916276067.html
Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС
Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС - РИА Новости, 17.12.2023
Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС
Глава МИД Украины порадовался в интервью Bild резкому обращению канцлера Германии Олафа Шольца к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах ЕС по... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:37
2023-12-17T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
олаф шольц
германия
евросоюз
виктор орбан
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины порадовался в интервью Bild резкому обращению канцлера Германии Олафа Шольца к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах ЕС по членству Украины. "То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы снять угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю. &lt;...&gt; Это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина", — сказал он. Ранее издание Politico сообщило, что Шольц предложил Орбану выйти из зала и "сходить за кофе", когда обсуждения по вопросу членства в ЕС зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой.Сам Орбан заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.Ранее Венгрия заявляла, что категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной.В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявлял, что вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС. МИД России назвал идею о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС сомнительной и политизированной.
https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916269216.html
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916271873.html
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в мире, украина, венгрия, олаф шольц, германия, евросоюз, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Олаф Шольц, Германия, Евросоюз, Виктор Орбан
Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС

Кулеба назвал подарком от Германии согласие ЕС на переговоры о приеме Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины порадовался в интервью Bild резкому обращению канцлера Германии Олафа Шольца к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах ЕС по членству Украины.

"То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы снять угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю. <...> Это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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08:31
Ранее издание Politico сообщило, что Шольц предложил Орбану выйти из зала и "сходить за кофе", когда обсуждения по вопросу членства в ЕС зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой.
Сам Орбан заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
Ранее Венгрия заявляла, что категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявлял, что вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС.

МИД России назвал идею о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС сомнительной и политизированной.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияОлаф ШольцГерманияЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
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