Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС
Кулеба назвал подарком от Германии согласие ЕС на переговоры о приеме Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины порадовался в интервью Bild резкому обращению канцлера Германии Олафа Шольца к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах ЕС по членству Украины.
"То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы снять угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю. <...> Это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина", — сказал он.
"То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы снять угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю. <...> Это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина", — сказал он.
Ранее издание Politico сообщило, что Шольц предложил Орбану выйти из зала и "сходить за кофе", когда обсуждения по вопросу членства в ЕС зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом.
Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой.
Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой.
Сам Орбан заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
Ранее Венгрия заявляла, что категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной.
В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявлял, что вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС.
МИД России назвал идею о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС сомнительной и политизированной.
В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявлял, что вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС.
МИД России назвал идею о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС сомнительной и политизированной.