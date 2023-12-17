https://ria.ru/20231217/kuleba-1916276067.html

Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС

Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС - РИА Новости, 17.12.2023

Кулеба отреагировал на выходку Шольца в адрес Венгрии на встрече лидеров ЕС

Глава МИД Украины порадовался в интервью Bild резкому обращению канцлера Германии Олафа Шольца к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах ЕС по... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:37

2023-12-17T09:37

2023-12-17T09:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

олаф шольц

германия

евросоюз

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины порадовался в интервью Bild резкому обращению канцлера Германии Олафа Шольца к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах ЕС по членству Украины. "То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы снять угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю. <...> Это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина", — сказал он. Ранее издание Politico сообщило, что Шольц предложил Орбану выйти из зала и "сходить за кофе", когда обсуждения по вопросу членства в ЕС зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой.Сам Орбан заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.Ранее Венгрия заявляла, что категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной.В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявлял, что вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС. МИД России назвал идею о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС сомнительной и политизированной.

https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916269216.html

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916271873.html

украина

венгрия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, олаф шольц, германия, евросоюз, виктор орбан