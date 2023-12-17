https://ria.ru/20231217/ioseliani-1916309505.html

Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

Умер кинорежиссер Отар Иоселиани - РИА Новости, 17.12.2023

Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram-канале его друг — журналист Юрий Рост. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:42

2023-12-17T14:42

2023-12-17T19:40

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram-канале его друг — журналист Юрий Рост."У нас горе. Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг", — написал он.Отар Иоселиани родился в 1934 году в Тбилиси. В 1965-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его первый полнометражный фильм "Листопад" (1966) получил специальную награду кинопрессы Каннского кинофестиваля и приз Джорджа Садуля за лучшую дебютную работу. В 1979-м Иоселиани присвоили звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР. С 1980-х годов режиссер работал во Франции, где в 1984 году снял картину "Фавориты луны", получившую на Венецианском кинофестивале специальный приз жюри. Этой же премией отмечены еще два фильма: "И стал свет" (1989), а также "Разбойники. Глава VII" (1996), удостоенный также приза за лучшую режиссуру.Известен кинокартинами "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Охота на бабочек", "Шантрапа". Обладатель "Серебряного медведя", двукратный обладатель премии "Ника", кавалер ордена Почетного легиона Франции.

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тбилиси, франция, юрий рост, вгик, ника