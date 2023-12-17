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Умер кинорежиссер Отар Иоселиани - РИА Новости, 17.12.2023
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Культура
 
14:42 17.12.2023 (обновлено: 19:40 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/ioseliani-1916309505.html
Умер кинорежиссер Отар Иоселиани
Умер кинорежиссер Отар Иоселиани - РИА Новости, 17.12.2023
Умер кинорежиссер Отар Иоселиани
Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram-канале его друг — журналист Юрий Рост. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:42
2023-12-17T19:40
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram-канале его друг — журналист Юрий Рост."У нас горе. Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг", — написал он.Отар Иоселиани родился в 1934 году в Тбилиси. В 1965-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его первый полнометражный фильм "Листопад" (1966) получил специальную награду кинопрессы Каннского кинофестиваля и приз Джорджа Садуля за лучшую дебютную работу. В 1979-м Иоселиани присвоили звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР. С 1980-х годов режиссер работал во Франции, где в 1984 году снял картину "Фавориты луны", получившую на Венецианском кинофестивале специальный приз жюри. Этой же премией отмечены еще два фильма: "И стал свет" (1989), а также "Разбойники. Глава VII" (1996), удостоенный также приза за лучшую режиссуру.Известен кинокартинами "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Охота на бабочек", "Шантрапа". Обладатель "Серебряного медведя", двукратный обладатель премии "Ника", кавалер ордена Почетного легиона Франции.
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тбилиси, франция, юрий рост, вгик, ника
Культура, Тбилиси, Франция, Юрий Рост, ВГИК, НИКА
Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

Кинорежиссер Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкОтар Иоселиани
Отар Иоселиани - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Отар Иоселиани. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram-канале его друг — журналист Юрий Рост.
"У нас горе. Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг", — написал он.
Отар Иоселиани родился в 1934 году в Тбилиси. В 1965-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его первый полнометражный фильм "Листопад" (1966) получил специальную награду кинопрессы Каннского кинофестиваля и приз Джорджа Садуля за лучшую дебютную работу. В 1979-м Иоселиани присвоили звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР.
С 1980-х годов режиссер работал во Франции, где в 1984 году снял картину "Фавориты луны", получившую на Венецианском кинофестивале специальный приз жюри. Этой же премией отмечены еще два фильма: "И стал свет" (1989), а также "Разбойники. Глава VII" (1996), удостоенный также приза за лучшую режиссуру.
Известен кинокартинами "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Охота на бабочек", "Шантрапа". Обладатель "Серебряного медведя", двукратный обладатель премии "Ника", кавалер ордена Почетного легиона Франции.
Отар Иоселиани
Биография Отара Иоселиани
Вчера, 16:00
 
КультураТбилисиФранцияЮрий РостВГИКНИКА
 
 
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