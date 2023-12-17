https://ria.ru/20231217/ilichev-1915987630.html

Петр Ильичев: сейчас преждевременно обсуждать ввод миротворцев ООН в Газу

Петр Ильичев: сейчас преждевременно обсуждать ввод миротворцев ООН в Газу - РИА Новости, 17.12.2023

Петр Ильичев: сейчас преждевременно обсуждать ввод миротворцев ООН в Газу

В условиях продолжающейся операции Израиля в секторе Газа обсуждать возможность ввода "голубых касок" ООН в зону конфликта на Ближнем Востоке преждевременно,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:00

2023-12-17T10:00

2023-12-17T10:00

интервью - авторы

интервью

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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В условиях продолжающейся операции Израиля в секторе Газа обсуждать возможность ввода "голубых касок" ООН в зону конфликта на Ближнем Востоке преждевременно, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В интервью агентству он также рассказал о том, как Москва выплачивает взносы в международные организации после того, как западные страны ввели санкции против российских банков, и смогли ли все северокорейские рабочие покинуть Россию в соответствии с требованиями резолюции Совбеза ООН.– Решены ли все вопросы с выплатой взносов Российской Федерации в бюджет ООН? В соответствии с решением правительства Российской Федерации взнос в один из институтов ООН (Фонд ООН в области народонаселения) должен быть перечислен в рублях. Какой процент российских взносов в ООН сейчас оплачивается в российской национальной валюте?– Действительно, в прошлом году из-за незаконных ограничений, введенных против банковского сектора нашей страны, мы столкнулись с трудностями в переводе членских взносов в бюджеты международных организаций. На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро. Рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, скорее остается исключением из общей практики.– Поддержит ли Россия в СБ ООН инициативу размещения ооновских миротворцев в зоне конфликта в секторе Газа для принуждения сторон к миру?– На фоне беспрецедентной эскалации насилия на оккупированной палестинской территории – прежде всего, в секторе Газа, но также на Западном берегу реки Иордан, – выдвигаются различные сценарии и идеи по восстановлению стабильности и безопасности, включая развертывание там миротворческих сил под эгидой ООН по аналогии с районами размежевания между Израилем и Сирией, а также Израилем и Ливаном (СООННР и ВСООНЛ). Однако в настоящее время в условиях продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа и силовых рейдов на Западном берегу реки Иордан практическое обсуждение подобных инициатив является преждевременным.Особое сожаление и разочарование вызывает тот факт, что уже более 60 дней (с 7 октября) СБ ООН как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности не может выполнить свой прямой мандат. Причина хорошо известна – позиция Вашингтона, блокирующего любые инициативы по прекращению кровопролития и созданию условий для оказания гуманитарной помощи, которые могут хоть как-то ограничить свободу действий Израиля. Так, представители США в СБ ООН уже дважды (18 октября и 8 декабря) в одиночку применили право вето против бразильского и эмиратского проектов резолюций с требованиями о прекращении огня.Безусловно, нападение ХАМАС на Израиль 7 октября заслуживает всяческого осуждения, но оно не может и не должно становиться оправданием для продолжающегося более двух месяцев коллективного наказания миллионов палестинцев.Цена и последствия таких действий известны: к середине декабря свыше 18 тысяч убитых, включая семь тысяч детей и четыре тысячи женщин, десятки тысяч раненых и пропавших без вести. Почти два миллиона человек или 80% населения Газы вынуждены под непрерывными обстрелами и бомбардировками искать убежища, которого нет даже в объектах ООН, подвергающихся атакам. В секторе нет безопасных мест, остро не хватает продовольствия, воды, медикаментов, топлива, теплой одежды, палаток. Не говоря уже о том, что в целом нынешний взрыв в зоне палестино-израильского конфликта стал результатом провальной политики США по подмене реального политического мира, предусматривающего создание независимого и самостоятельного палестинского государства, экономическими подачками и форсированием арабо-израильской нормализации без продвижения процесса ближневосточного урегулирования.– Планирует ли Россия с целью пресечения спекуляций предоставить санкционному комитету ООН данные, подтверждающие, что Москва не ведет военно-технического сотрудничества с находящейся под санкциями СБ ООН КНДР?– Россия ответственно относится к своим международным обязательствам. Спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации нашей страны. Для ее выполнения, видимо, все средства хороши. Бездоказательные информационные вбросы – одно из основных. Их генератором чаще всего является, как принято выражаться в ООН, "одно государство". Даже не искушенным в политике людям ясно, что скрывается под этой словесной формулой. Терпеливо разъясняем наши подходы к ситуации вокруг Корейского полуострова, которая усиленно нагнетается стараниями этого "одного государства" и его союзников. Взаимодействуем с ооновскими экспертами, уполномоченными отслеживать возможные нарушения санкций. В ходе этих контактов опровергаем на основе проверенных данных разнообразные домыслы. При этом твердо намерены продолжать развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с КНДР в областях, на которые не распространяются ограничения.– Удалось ли отправить на родину всех северокорейских рабочих, которые "застряли" в России во время пандемии, с учетом постепенного открытия границ Северной Кореей? Можно ли говорить о том, что Россия полностью выполнила соответствующую резолюцию Совбеза ООН, которая запрещает наем северокорейской рабочей силы?– В соответствии с санкционными резолюциями СБ ООН всем государствам было предписано репатриировать к 22 декабря 2019 года тех граждан КНДР, кто работал и получал доход в их юрисдикции. Большинство находившихся в России северокорейских рабочих тогда уехали. Некоторым, правда, пришлось задержаться, поскольку на фоне пандемии коронавирусной инфекции границы закрылись. При этом у них отсутствовали разрешения на работу, срок действия которых выходил бы за контрольную дату. Поскольку на тот момент они прекратили получать доход в российской юрисдикции, исходим из того, что Россия выполнила свои обязательства, направив в установленный срок соответствующий доклад в санкционный Комитет СБ ООН 1718.– Как Россия оценивает деятельность спецпредставителя ООН по Ливии, которого часто критикуют стороны ливийского конфликта? Насколько велики шансы, что в ближайшее время получится провести под эгидой ООН выборы в Ливии?– К сожалению, Ливия так и не оправилась от неприкрытой агрессии натовской коалиции, развязанной в 2011 году в обход решений СБ ООН. Страна фактически расколота на две части, балансируя на грани гражданской войны и превратившись в источник нелегальной миграции.Очевидно, что улучшить положение "на земле" можно лишь через диалог всех противоборствующих ливийских сторон, при содействии заинтересованных внешних игроков и при центральной роли ООН. В связи с этим в целом поддерживаем усилия спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии, главы миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Батили в его непростой задаче по продвижению общеливийского политического процесса, ключевым элементом которого, как известно, является организация всеобщих президентских и парламентских выборов.Исходим из того, что народное волеизъявление способно положить конец затянувшемуся двоевластию в Ливии, станет основой для стабилизации путем восстановления единства и территориальной целостности страны. Вместе с тем сроки и модальности проведения выборов должны определять сами ливийцы без давления извне и искусственно навязываемых сроков. При этом на фоне украинского кризиса отдельные страны в рамках широкой антироссийской кампании пытаются превратить Ливию в арену противоборства с нашей страной. Однако эти попытки лишь способствуют закреплению существующих разделительных линий "на земле" и отодвигают перспективы межливийского урегулирования.

https://ria.ru/20231214/putin-1915774775.html

https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231114/kndr-1909334192.html

https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html

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интервью - авторы, интервью, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году