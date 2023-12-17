https://ria.ru/20231217/granitsa-1916373619.html

СМИ: россияне в Финляндии создадут ассоциацию, добиваясь открытия границы

СМИ: россияне в Финляндии создадут ассоциацию, добиваясь открытия границы - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: россияне в Финляндии создадут ассоциацию, добиваясь открытия границы

Россияне и проживающие в Финляндии люди с двойным гражданством создают ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Россией, сообщает общественный вещатель... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T23:56

2023-12-17T23:56

2023-12-17T23:56

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Россияне и проживающие в Финляндии люди с двойным гражданством создают ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Россией, сообщает общественный вещатель Yle. Финляндия вечером в минувшую пятницу закрыла до 14 января два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу за два дня до этого. Единственным вариантом транспортного сообщения между Россией и Финляндией по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". "Россияне и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов. Первостепенная задача ассоциации заключается в том, чтобы добиться открытия восточной границы", – сказано в материале. Заседание ассоциации прошло в Центральной библиотеке Хельсинки "Ооди". По данным Yle, на мероприятии присутствовали и граждане Финляндии. Ассоциация намерена отстаивать интересы и права россиян, а также лиц с двойным гражданством, проживающих в Финляндии, указывает Yle. По словам одного из организаторов мероприятия, Карины Тереховой, ассоциация будет заниматься решением проблем, возникающих в условиях закрытия границы, а также в результате решений правительства, которые ущемляют права некоторых меньшинств и финнов, говорится в материале Yle. "Проблемы возникнут у многих финнов, не только у русского меньшинства. Они касаются семейных связей, например, когда пожилые родственники живут по другую сторону границы", – сказала она. Ранее в финском приграничном городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы с Россией. Организатор акции Екатерина Марова поясняла Yle, что закрытие границы создаст значительные проблемы для людей с паспортами Финляндии и России. Недовольство жителей вызывает и непостоянство действий финских властей, которые сначала "открывают границу, а потом снова закрывают". Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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