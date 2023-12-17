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Польские перевозчики намерены заблокировать пункт на границе с Украиной - РИА Новости, 17.12.2023
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19:40 17.12.2023 (обновлено: 22:00 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/granitsa-1916352834.html
Польские перевозчики намерены заблокировать пункт на границе с Украиной
Польские перевозчики намерены заблокировать пункт на границе с Украиной - РИА Новости, 17.12.2023
Польские перевозчики намерены заблокировать пункт на границе с Украиной
Польские перевозчики в понедельник возобновят блокирование пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости один из представителей... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:40
2023-12-17T22:00
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Польские перевозчики в понедельник возобновят блокирование пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости один из представителей комитета протестующих. Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной - "Медыка-Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец-Корчева". В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. Это означает, что транспортники с понедельника могут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной. "Завтра мы снова будет на границе. Протест будет продолжен", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что протестующие пока рассчитывают блокировать пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин" до 8 марта. Собеседник агентства предполагает, что в результате протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится "до нескольких тысяч машин". Тем не менее, он заявил, что, как и ранее, беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения, гуманитарная помощь. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231216/granitsa-1916243889.html
https://ria.ru/20231201/piraty-1913046830.html
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в мире, украина, польша, люблин, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Люблин, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские перевозчики намерены заблокировать пункт на границе с Украиной

Польские перевозчики в понедельник заблокируют пункт на границе с Украиной

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIБольшегрузные автомобили на границе Польши и Украины
Большегрузные автомобили на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Большегрузные автомобили на границе Польши и Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Польские перевозчики в понедельник возобновят блокирование пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости один из представителей комитета протестующих.
Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной - "Медыка-Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец-Корчева". В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. Это означает, что транспортники с понедельника могут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной.
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"Завтра мы снова будет на границе. Протест будет продолжен", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что протестующие пока рассчитывают блокировать пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин" до 8 марта.
Собеседник агентства предполагает, что в результате протеста очередь украинских грузовиков перед этим пунктом пропуска увеличится "до нескольких тысяч машин". Тем не менее, он заявил, что, как и ранее, беспрепятственно будут пропускаться грузы военного назначения, гуманитарная помощь.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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