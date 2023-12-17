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Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Газе, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.12.2023
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23:10 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/gosdep-1916371432.html
Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Газе, заявил Госдеп
Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Газе, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.12.2023
Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Газе, заявил Госдеп
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил важность скорейшего вступления Швеции в НАТО и ситуацию в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T23:10
2023-12-17T23:10
в мире
сша
израиль
энтони блинкен
хакан фидан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил важность скорейшего вступления Швеции в НАТО и ситуацию в секторе Газа, заявили в госдепе. "Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Фидан обсудили важность ратификации доступа Швеции в НАТО как можно скорее", - говорится в публикации. Кроме того, главы дипломатических ведомств также затронули важность увеличения скорости объема поставок гуманитарной помощи в Газу. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Фидан в ходе телефонных переговоров с Блинкеном в воскресенье призвал США привлечь Израиль за стол переговоров для урегулирования ситуации в Газе. "В ходе беседы, которая состоялась сегодня вечером по просьбе другой стороны, обсуждались двусторонние отношения между США и Турцией, а также региональные и глобальные вопросы. Было подчеркнуто, что в отношениях важно действовать в соответствии с духом союзничества, и среди обсуждаемых вопросов были членство Швеции в НАТО, проблема F-16 и сотрудничество в области оборонной промышленности", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
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в мире, сша, израиль, энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Газе, заявил Госдеп

Госдеп: Блинкен и Фидан обсудили ситуацию в Газе и вступление Швеции в НАТО

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил важность скорейшего вступления Швеции в НАТО и ситуацию в секторе Газа, заявили в госдепе.
"Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Фидан обсудили важность ратификации доступа Швеции в НАТО как можно скорее", - говорится в публикации.
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Кроме того, главы дипломатических ведомств также затронули важность увеличения скорости объема поставок гуманитарной помощи в Газу.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Фидан в ходе телефонных переговоров с Блинкеном в воскресенье призвал США привлечь Израиль за стол переговоров для урегулирования ситуации в Газе.
"В ходе беседы, которая состоялась сегодня вечером по просьбе другой стороны, обсуждались двусторонние отношения между США и Турцией, а также региональные и глобальные вопросы. Было подчеркнуто, что в отношениях важно действовать в соответствии с духом союзничества, и среди обсуждаемых вопросов были членство Швеции в НАТО, проблема F-16 и сотрудничество в области оборонной промышленности", - сообщил собеседник агентства.
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В миреСШАИзраильЭнтони БлинкенХакан ФиданОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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