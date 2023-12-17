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В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом

В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом - РИА Новости, 17.12.2023

В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом

Житель Нижнего Новгорода погиб, его супруга госпитализирована с отравлением угарным газом, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:37

2023-12-17T14:37

2023-12-17T14:42

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода погиб, его супруга госпитализирована с отравлением угарным газом, сообщает региональное управление СК России. По версии следствия, днем 17 декабря в доме по улице Землячки Сормовского района города обнаружено тело 35-летнего мужчины. При осмотре тела следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Кроме того, с признаками отравления угарным газом в больницу доставлена супруга погибшего, где ей оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Следователи не исключают, что причиной смерти потерпевшего могло стать отравление угарным газом, поскольку дом, в которой произошла трагедия, оборудован газовым котлом. С целью установления причины смерти и исправности газового оборудования назначены соответствующие судебные экспертизы", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915977659.html

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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)