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В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом - РИА Новости, 17.12.2023
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14:37 17.12.2023 (обновлено: 14:42 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/gas-1916308702.html
В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом
В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом - РИА Новости, 17.12.2023
В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом
Житель Нижнего Новгорода погиб, его супруга госпитализирована с отравлением угарным газом, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:37
2023-12-17T14:42
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода погиб, его супруга госпитализирована с отравлением угарным газом, сообщает региональное управление СК России. По версии следствия, днем 17 декабря в доме по улице Землячки Сормовского района города обнаружено тело 35-летнего мужчины. При осмотре тела следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Кроме того, с признаками отравления угарным газом в больницу доставлена супруга погибшего, где ей оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Следователи не исключают, что причиной смерти потерпевшего могло стать отравление угарным газом, поскольку дом, в которой произошла трагедия, оборудован газовым котлом. С целью установления причины смерти и исправности газового оборудования назначены соответствующие судебные экспертизы", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915977659.html
нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом

В Нижнем Новгороде пациент погиб в больнице после отравления угарным газом

© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСледователь СУ СК России на месте гибели мужчины в доме в Нижегородской области
Следователь СУ СК России на месте гибели мужчины в доме в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Следователь СУ СК России на месте гибели мужчины в доме в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода погиб, его супруга госпитализирована с отравлением угарным газом, сообщает региональное управление СК России.
По версии следствия, днем 17 декабря в доме по улице Землячки Сормовского района города обнаружено тело 35-летнего мужчины. При осмотре тела следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Кроме того, с признаками отравления угарным газом в больницу доставлена супруга погибшего, где ей оказывается медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Следователи не исключают, что причиной смерти потерпевшего могло стать отравление угарным газом, поскольку дом, в которой произошла трагедия, оборудован газовым котлом. С целью установления причины смерти и исправности газового оборудования назначены соответствующие судебные экспертизы", — говорится в сообщении.
Сотрудник СК РФ на месте, где произошло отравления угарным газом в поселке Цильна Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Ульяновской области два человека погибли от отравления угарным газом
15 декабря, 11:50
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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