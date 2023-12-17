https://ria.ru/20231217/fitso-1916331340.html
Фицо заявил, что странам НАТО не грозит вторжение со стороны России
Фицо заявил, что странам НАТО не грозит вторжение со стороны России - РИА Новости, 17.12.2023
Фицо заявил, что странам НАТО не грозит вторжение со стороны России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение, этот аргумент используется лишь для дальнейшего... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:54
2023-12-17T16:54
2023-12-17T16:54
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БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение, этот аргумент используется лишь для дальнейшего вооружения Украины. Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин назвал "чушью полной" недавние заявления главы США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных. "Как глава правительства Словакии, я убежден, что никакой из стран НАТО рядом с Россией не грозит никакое российское вторжение", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. По его мнению, этот довод используется лишь сторонниками идеи о необходимости дальнейшего вооружения Украины. Фицо также отметил, что словацкие СМИ убеждают граждан Словакии, что "Украина выигрывает, а русские убегают из захваченных деревень". "К этому всему они (медиа - ред.) еще добавляют, что Россия может прийти воевать со всем НАТО, тут уже наблюдатель за политикой, который обладает логикой, должен постучать по голове", - сказал Фицо. По словам премьера Словакии, ослабить Россию в экономическом и международном плане не удалось, российская экономика растет, а санкции не работают. Он также отметил, что РФ "с большими или меньшими трудностями" контролирует занятые в ходе СВО территории.
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в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Фицо заявил, что странам НАТО не грозит вторжение со стороны России
Премьер Словакии Фицо: никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение
БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение, этот аргумент используется лишь для дальнейшего вооружения Украины.
Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин
назвал "чушью полной" недавние заявления главы США Джо Байдена
о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных.
«
"Как глава правительства Словакии, я убежден, что никакой из стран НАТО рядом с Россией не грозит никакое российское вторжение", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
По его мнению, этот довод используется лишь сторонниками идеи о необходимости дальнейшего вооружения Украины.
Фицо также отметил, что словацкие СМИ убеждают граждан Словакии, что "Украина выигрывает, а русские убегают из захваченных деревень".
"К этому всему они (медиа - ред.) еще добавляют, что Россия может прийти воевать со всем НАТО, тут уже наблюдатель за политикой, который обладает логикой, должен постучать по голове", - сказал Фицо.
По словам премьера Словакии, ослабить Россию в экономическом и международном плане не удалось, российская экономика растет, а санкции не работают. Он также отметил, что РФ "с большими или меньшими трудностями" контролирует занятые в ходе СВО территории.
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