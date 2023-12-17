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Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы - РИА Новости, 17.12.2023
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15:27 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/es-1916315149.html
Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы
Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы - РИА Новости, 17.12.2023
Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы
Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз, сейчас она к... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:27
2023-12-17T15:27
в мире
украина
словакия
молдавия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз, сейчас она к этому не готова, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. "На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. По его словам, Украина к членству в Европейском союзе не готова с точки зрения как функционирования демократии, так и борьбы против коррупции, что поставит Европейский союз в безвыходную ситуацию. "А когда крупные члены Европейского союза посчитают, сколько сотен миллиардов (евро - ред.) будет стоить членство Украины в Европейском союзе, так решение, которое было принято в Брюсселе, долгие годы будет лишь политическим жестом", - добавил Фицо.
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в мире, украина, словакия, молдавия, роберт фицо, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Молдавия, Роберт Фицо, Евросоюз
Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы

Фицо: пройдут годы, прежде чем Украина вступит в ЕС, сейчас она не готова

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз, сейчас она к этому не готова, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе.
«
"На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
По его словам, Украина к членству в Европейском союзе не готова с точки зрения как функционирования демократии, так и борьбы против коррупции, что поставит Европейский союз в безвыходную ситуацию.
"А когда крупные члены Европейского союза посчитают, сколько сотен миллиардов (евро - ред.) будет стоить членство Украины в Европейском союзе, так решение, которое было принято в Брюсселе, долгие годы будет лишь политическим жестом", - добавил Фицо.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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В миреУкраинаСловакияМолдавияРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
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