https://ria.ru/20231217/es-1916315149.html

Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы

Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы - РИА Новости, 17.12.2023

Премьер Словакии заявил, что путь Украины в Евросоюз займет долгие годы

Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз, сейчас она к... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:27

2023-12-17T15:27

2023-12-17T15:27

в мире

украина

словакия

молдавия

роберт фицо

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз, сейчас она к этому не готова, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. "На саммите я поддержал начало переговоров о членстве Украины в ЕС, это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. По его словам, Украина к членству в Европейском союзе не готова с точки зрения как функционирования демократии, так и борьбы против коррупции, что поставит Европейский союз в безвыходную ситуацию. "А когда крупные члены Европейского союза посчитают, сколько сотен миллиардов (евро - ред.) будет стоить членство Украины в Европейском союзе, так решение, которое было принято в Брюсселе, долгие годы будет лишь политическим жестом", - добавил Фицо.

https://ria.ru/20231216/es-1916171531.html

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в мире, украина, словакия, молдавия, роберт фицо, евросоюз