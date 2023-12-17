https://ria.ru/20231217/es-1916254844.html

В Европарламенте признали, что ошиблись в России

В Европарламенте признали, что ошиблись в России - РИА Новости, 17.12.2023

В Европарламенте признали, что ошиблись в России

Антироссийские санкции нанесли вред жителям Евросоюза, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T01:24

2023-12-17T01:24

2023-12-17T09:56

цены на нефть

россия

москва

ирландия

европарламент

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Антироссийские санкции нанесли вред жителям Евросоюза, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают", — заявил евродепутат.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что меры против России неэффективны.

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html

россия

москва

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, москва, ирландия, европарламент, евросоюз, в мире