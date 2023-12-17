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В Европарламенте признали, что ошиблись в России - РИА Новости, 17.12.2023
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01:24 17.12.2023 (обновлено: 09:56 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/es-1916254844.html
В Европарламенте признали, что ошиблись в России
В Европарламенте признали, что ошиблись в России - РИА Новости, 17.12.2023
В Европарламенте признали, что ошиблись в России
Антироссийские санкции нанесли вред жителям Евросоюза, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:24
2023-12-17T09:56
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Антироссийские санкции нанесли вред жителям Евросоюза, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают", — заявил евродепутат.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что меры против России неэффективны.
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В Европарламенте признали, что ошиблись в России

Депутат Европарламента Уоллес: санкции вредят ЕС больше, чем России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Антироссийские санкции нанесли вред жителям Евросоюза, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«
"Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают", — заявил евродепутат.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что меры против России неэффективны.
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