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"Единая Россия" выполняет обещания перед избирателями, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
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16:03 17.12.2023 (обновлено: 21:21 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/er-1916320766.html
"Единая Россия" выполняет обещания перед избирателями, заявил Медведев
"Единая Россия" выполняет обещания перед избирателями, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
"Единая Россия" выполняет обещания перед избирателями, заявил Медведев
Партия "Единая Россия" выполняет все свои обещания перед избирателями, не отказалась ни от одного социального обязательства, важно доказать людям, что мы... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:03
2023-12-17T21:21
политика
единая россия
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выполняет все свои обещания перед избирателями, не отказалась ни от одного социального обязательства, важно доказать людям, что мы достойны их доверия, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI Съезда Единой России." Исхожу из того, что мы можем сегодня констатировать: свои обещания избирателям наша партия выполняет, мы не отказались ни от одного из обязательств и осуществляем все намеченные социально значимые проекты", - сказал Медведев.Он отметил, что это действительно непросто, так как страна живет в сложной ситуации." Но, тем не менее, ни одно социальное обязательство не зачёркнуто. Принципиально важно доказать людям, что мы достойны их доверия ", - сказал Медведев.
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политика, единая россия, дмитрий медведев, россия
Политика, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия
"Единая Россия" выполняет обещания перед избирателями, заявил Медведев

Медведев: ЕР не отказалась ни от одного из обязательств перед избирателями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выполняет все свои обещания перед избирателями, не отказалась ни от одного социального обязательства, важно доказать людям, что мы достойны их доверия, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI Съезда Единой России.
«
" Исхожу из того, что мы можем сегодня констатировать: свои обещания избирателям наша партия выполняет, мы не отказались ни от одного из обязательств и осуществляем все намеченные социально значимые проекты", - сказал Медведев.
Он отметил, что это действительно непросто, так как страна живет в сложной ситуации.
«
" Но, тем не менее, ни одно социальное обязательство не зачёркнуто. Принципиально важно доказать людям, что мы достойны их доверия ", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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