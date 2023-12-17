https://ria.ru/20231217/elka-1916266393.html

Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря

Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря - РИА Новости, 17.12.2023

Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря

Живую елку следует покупать в двадцатых числах декабря, иначе она успеет осыпаться до Нового года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T07:29

2023-12-17T07:29

2023-12-17T12:19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Живую елку следует покупать в двадцатых числах декабря, иначе она успеет осыпаться до Нового года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Предпочтительнее идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", — сказал собеседник агентства.Само дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин, иначе оно долго не простоит. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. Рекомендуется растереть в руках несколько хвоинок — при этом должен ощущаться характерный запах. Выбирать лучше елку с одной макушкой. А чтобы не повредить дерево при переноске, следует попросить продавца упаковать его в пластиковую сетку, подчеркнули в пресс-службе. Дома обязательно нужно дать елке постепенно адаптироваться к теплу, поместив на два три часа в прохладное место, например на балкон. Только потом следует устанавливать и наряжать ее.

https://ria.ru/20231213/elka-1915508514.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия