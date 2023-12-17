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Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря - РИА Новости, 17.12.2023
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07:29 17.12.2023 (обновлено: 12:19 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/elka-1916266393.html
Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря
Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря - РИА Новости, 17.12.2023
Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря
Живую елку следует покупать в двадцатых числах декабря, иначе она успеет осыпаться до Нового года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T07:29
2023-12-17T12:19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Живую елку следует покупать в двадцатых числах декабря, иначе она успеет осыпаться до Нового года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. &quot;Предпочтительнее идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников&quot;, — сказал собеседник агентства.Само дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин, иначе оно долго не простоит. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. Рекомендуется растереть в руках несколько хвоинок — при этом должен ощущаться характерный запах. Выбирать лучше елку с одной макушкой. А чтобы не повредить дерево при переноске, следует попросить продавца упаковать его в пластиковую сетку, подчеркнули в пресс-службе. Дома обязательно нужно дать елке постепенно адаптироваться к теплу, поместив на два три часа в прохладное место, например на балкон. Только потом следует устанавливать и наряжать ее.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря

Роспотребнадзор: елку нужно покупать в 20-х числах декабря, так она не осыплется

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Елочный базар. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Живую елку следует покупать в двадцатых числах декабря, иначе она успеет осыпаться до Нового года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«

"Предпочтительнее идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", — сказал собеседник агентства.

Само дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин, иначе оно долго не простоит. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. Рекомендуется растереть в руках несколько хвоинок — при этом должен ощущаться характерный запах.
Выбирать лучше елку с одной макушкой. А чтобы не повредить дерево при переноске, следует попросить продавца упаковать его в пластиковую сетку, подчеркнули в пресс-службе.
Дома обязательно нужно дать елке постепенно адаптироваться к теплу, поместив на два три часа в прохладное место, например на балкон. Только потом следует устанавливать и наряжать ее.
Грузовик с главной елью страны в городском округе Щелково Московской области. 13 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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13 декабря, 13:14
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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