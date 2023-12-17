https://ria.ru/20231217/eksport-1916313145.html
Минэнерго не увидело предпосылок для снятия запрета на экспорт дизтоплива
Минэнерго не увидело предпосылок для снятия запрета на экспорт дизтоплива - РИА Новости, 17.12.2023
Минэнерго не увидело предпосылок для снятия запрета на экспорт дизтоплива
Предпосылок для полного снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива из России сейчас нет, заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" глава... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:07
2023-12-17T15:07
2023-12-17T15:07
выставка-форум "россия"
экономика
россия
николай шульгинов
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Предпосылок для полного снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива из России сейчас нет, заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Нет", - ответил он на вопрос о наличии предпосылок для снятия запрета экспорта зимнего топлива. Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго. В октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, Минэнерго следит за ситуацией.
https://ria.ru/20231217/neft-1916311874.html
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экономика, россия, николай шульгинов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия"
Минэнерго не увидело предпосылок для снятия запрета на экспорт дизтоплива
Минэнерго не нашло предпосылок для полного снятия запрета на экспорт дизтоплива
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Предпосылок для полного снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива из России сейчас нет, заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Нет", - ответил он на вопрос о наличии предпосылок для снятия запрета экспорта зимнего топлива.
Новак рассказал об экспорте российской нефти
Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.
В октябре вице-премьер РФ Александр Новак
поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, Минэнерго следит за ситуацией.
России не хватает миллионов