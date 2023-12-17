https://ria.ru/20231217/dtp-1916368910.html

В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок

В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок - РИА Новости, 17.12.2023

В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок

Легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине грузовую машину в Буйнакском районе Дагестана, в результате ДТП погиб ребенок, еще пять человек пострадали,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T22:36

2023-12-17T22:36

2023-12-17T22:43

происшествия

каспийск

буйнакский район

буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине грузовую машину в Буйнакском районе Дагестана, в результате ДТП погиб ребенок, еще пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По данным ведомства, в воскресенье, около 16.00 мск, на автодороге Буйнакск – Гимры – Чирката 41-летний житель Каспийска за рулем Lada Kalina не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Foton. "В результате ДТП пассажир Lada Kalina, 9-летняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира Lada Kalina – трое несовершеннолетних в возрасте двух, восьми и 17 лет и 38-летняя жительница Каспийска с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", – говорится в сообщении. Судя по кадрам с места происшествия, которые представили общественности в МВД по республике, авария произошла на заснеженной дороге.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

каспийск

буйнакский район

буйнакск

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происшествия, каспийск, буйнакский район, буйнакск