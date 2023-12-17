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В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок - РИА Новости, 17.12.2023
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22:36 17.12.2023 (обновлено: 22:43 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/dtp-1916368910.html
В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок
В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок - РИА Новости, 17.12.2023
В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок
Легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине грузовую машину в Буйнакском районе Дагестана, в результате ДТП погиб ребенок, еще пять человек пострадали,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T22:36
2023-12-17T22:43
происшествия
каспийск
буйнакский район
буйнакск
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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине грузовую машину в Буйнакском районе Дагестана, в результате ДТП погиб ребенок, еще пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По данным ведомства, в воскресенье, около 16.00 мск, на автодороге Буйнакск – Гимры – Чирката 41-летний житель Каспийска за рулем Lada Kalina не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Foton. "В результате ДТП пассажир Lada Kalina, 9-летняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира Lada Kalina – трое несовершеннолетних в возрасте двух, восьми и 17 лет и 38-летняя жительница Каспийска с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", – говорится в сообщении. Судя по кадрам с места происшествия, которые представили общественности в МВД по республике, авария произошла на заснеженной дороге.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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каспийск
буйнакский район
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происшествия, каспийск, буйнакский район, буйнакск
Происшествия, Каспийск, Буйнакский район, Буйнакск
В Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок

МВД: в Дагестане легковой автомобиль врезался в грузовик, погиб ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине грузовую машину в Буйнакском районе Дагестана, в результате ДТП погиб ребенок, еще пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным ведомства, в воскресенье, около 16.00 мск, на автодороге Буйнакск – Гимры – Чирката 41-летний житель Каспийска за рулем Lada Kalina не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Foton.
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"В результате ДТП пассажир Lada Kalina, 9-летняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира Lada Kalina – трое несовершеннолетних в возрасте двух, восьми и 17 лет и 38-летняя жительница Каспийска с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Судя по кадрам с места происшествия, которые представили общественности в МВД по республике, авария произошла на заснеженной дороге.
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ПроисшествияКаспийскБуйнакский районБуйнакск
 
 
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