https://ria.ru/20231217/dtp-1916298482.html

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14 - РИА Новости, 17.12.2023

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

Четырнадцать человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой в Удмуртии, трое из них госпитализированы, сообщила вице-премьер правительства РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:33

2023-12-17T13:33

2023-12-17T13:33

происшествия

игринский район

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 17 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой в Удмуртии, трое из них госпитализированы, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в Telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС по Удмуртии сообщали, что на 251 километре трассы М-7 "Волга" между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района столкнулись легковой автомобиль "Лада Веста" и микроавтобус "ГАЗЕЛЬ-NEXT", в котором школьники ехали на соревнования. Сообщалось о семи пострадавших. "По последним данным, после ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратилось 14 человек. Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение", - написала Пинчук. По её словам, госпитализированы трое: женщина - в Игринской районной больнице, мужчина - в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1 Республиканскую клиническую больницу.

https://ria.ru/20231217/dtp-1916266177.html

игринский район

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, игринский район, удмуртская республика (удмуртия)