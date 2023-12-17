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Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14 - РИА Новости, 17.12.2023
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13:33 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/dtp-1916298482.html
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14 - РИА Новости, 17.12.2023
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14
Четырнадцать человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой в Удмуртии, трое из них госпитализированы, сообщила вице-премьер правительства РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:33
2023-12-17T13:33
происшествия
игринский район
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой в Удмуртии, трое из них госпитализированы, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в Telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС по Удмуртии сообщали, что на 251 километре трассы М-7 "Волга" между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района столкнулись легковой автомобиль "Лада Веста" и микроавтобус "ГАЗЕЛЬ-NEXT", в котором школьники ехали на соревнования. Сообщалось о семи пострадавших. "По последним данным, после ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратилось 14 человек. Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение", - написала Пинчук. По её словам, госпитализированы трое: женщина - в Игринской районной больнице, мужчина - в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1 Республиканскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20231217/dtp-1916266177.html
игринский район
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, игринский район, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Игринский район, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

Пинчук: число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии возросло до 14

© Фото : МЧС Удмуртии/TelegramМесто ДТП, где столкнулись школьный автобус и "Лада Веста" в Игринском районе Удмуртии
Место ДТП, где столкнулись школьный автобус и Лада Веста в Игринском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : МЧС Удмуртии/Telegram
Место ДТП, где столкнулись школьный автобус и "Лада Веста" в Игринском районе Удмуртии
Читать ria.ru в
УФА, 17 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой в Удмуртии, трое из них госпитализированы, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в Telegram-канале.
Ранее в ГУ МЧС по Удмуртии сообщали, что на 251 километре трассы М-7 "Волга" между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района столкнулись легковой автомобиль "Лада Веста" и микроавтобус "ГАЗЕЛЬ-NEXT", в котором школьники ехали на соревнования. Сообщалось о семи пострадавших.
"По последним данным, после ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратилось 14 человек. Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение", - написала Пинчук.
По её словам, госпитализированы трое: женщина - в Игринской районной больнице, мужчина - в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1 Республиканскую клиническую больницу.
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ПроисшествияИгринский районУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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