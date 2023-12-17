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В Удмуртии семь человек пострадали при ДТП со школьным автобусом
В Удмуртии семь человек пострадали при ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 17.12.2023
В Удмуртии семь человек пострадали при ДТП со школьным автобусом
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой в Удмуртии, сообщает в Telegram ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T08:51
2023-12-17T08:51
2023-12-17T08:59
происшествия
авто
игринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой в Удмуртии, сообщает в Telegram ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на 251-м километре трассы М-7 "Волга" между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Лада Веста" и микроавтобуса "Газель NEXT". "В микроавтобусе находились 17 человек (из них восемь детей), следовали на соревнования. В легковом автомобиле находился один человек (мужчина). В результате ДТП погибших нет. Пострадали семь человек (в том числе двое детей), все пассажиры микроавтобуса направлены в лечебное учреждение поселка Игра для углубленного осмотра", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html
игринский район
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РИА Новости
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происшествия, авто, игринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Игринский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Удмуртии семь человек пострадали при ДТП со школьным автобусом
МЧС: семь человек пострадали при аварии со школьным автобусом в Удмуртии