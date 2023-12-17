https://ria.ru/20231217/dron-1916262341.html
В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"
В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло" - РИА Новости, 17.12.2023
В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"
Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:11
2023-12-17T05:11
2023-12-17T08:56
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 17 дек - РИА Новости. Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. "В зоне СВО протестирован первый ночной FPV-дрон "Гастелло". Он был создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, непосредственно действующими на различных направлениях СВО. Дрон снабжен высокочувствительной ночной камерой", - рассказал представитель разработчика. По его словам, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут. "Новый FPV-дрон способен летать на дальности до 7 километров без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 килограммов", - сообщил собеседник агентства. FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил "огненный таран" - направил машину на вражескую колонну.
https://ria.ru/20231211/drony-1915172583.html
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Тестирование первой ночной версии FPV-дрона "Гастелло" в зоне СВО
Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
2023-12-17T05:11
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В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"
В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 17 дек - РИА Новости. Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
"В зоне СВО протестирован первый ночной FPV-дрон "Гастелло". Он был создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, непосредственно действующими на различных направлениях СВО. Дрон снабжен высокочувствительной ночной камерой", - рассказал представитель разработчика.
По его словам, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.
"Новый FPV-дрон способен летать на дальности до 7 километров без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 килограммов", - сообщил собеседник агентства.
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в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В первые дни Великой Отечественной войны экипаж самолета ДБ-3Ф (Ил-4) под его командованием совершал боевой вылет, во время которого должен был нанести удар по скоплению немецкой техники. Гитлеровцы подбили самолет, в результате чего он загорелся, и Гастелло совершил "огненный таран" - направил машину на вражескую колонну.
Россия выигрывает войну беспилотников