США делают все, чтобы отдалить Европу от России, заявил Додик
Додик: США отдаляют Европу от РФ, так как их союз представляет опасность
Милорад Додик. Архивное фото
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. США делают все для отдаления Европы от России, такой союз был бы опасен для Вашингтона, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"История показывает, что существовали периоды, когда Россия и православный мир жили в согласии с Европой. Сегодня же Запад в лице США делает все возможное, чтобы отделить Европу от России. Возможный союз был бы для них, для США, очень опасен. Европа со своими технологиями, знаниями, и Россия, то есть Восток, со своими ресурсами были бы опасными для США", - сказал Додик в интервью телеканалу "РТР-Беларусь", показанном в воскресенье.
Додик отметил, что "Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США, исполняет исключительно команды Запада", для которого сегодня главный вопрос - ресурсы Востока. "Запад должен идти на Восток, чтобы выжить, из-за нехватки ресурсов. В Европе нет нефти, газа, нет ничего, кроме доминирования США. В 90-х годах Европа была силой, которая развивалась, а сейчас процесс пошел в обратном направлении. У них нет ярких лидеров", - сказал Додик.
Он заявил, что ЕС "пребывает в процессе распада, разрушения", а американское доминирование привело к потере суверенитета Евросоюза. Додик противопоставил этому объединению формат БРИКС как объединение суверенных стран. "Это не блок, который намерен уничтожить ЕС – члены БРИКС, вероятно, даже заинтересованы в существовании ЕС и в потенциальном партнерстве", - отметил он.
Додик высказал мнение, что конфликт на Украине – это следствие "империалистических желаний Запада, известных еще со времен Бисмарка". Он обратил внимание, что границы Украины формировались "в коммунистические времена путем включения в ее состав различных территорий на основе сугубо политических решений, без учета настроения людей, этнических границ". "По моему мнению, было бы логично, чтобы люди в какой-то момент имели возможность вернуться обратно. Поэтому это - важный конфликт, в котором, к сожалению, гибнут люди. Но, с другой стороны, это конфликт, который решает проблему, сложившуюся ранее. Я уверен, что Россия одержит важную стратегическую и решительную победу", - добавил Додик.
Он упомянул важность минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе и роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в мирных переговорах. "Несмотря на то, что двуличный Запад обманул стороны, подписавшие эти соглашения, усилия Лукашенко – это свидетельство его желания обеспечить мир… Мир должен быть ключевой целью, а не какие-то территориальные претензии… Очень много примеров, когда соглашения, подписанные Западом, не уважаются, не выполняются самим же Западом… Я надеюсь, что Россия не будет наивной и что не остановит спецоперацию, (надеюсь) что сделает все, что задумала, доведет дело до конца", – сказал Додик. Касаясь Украины, он добавил, что "миротворческие усилия Александра Лукашенко являются единственными, которые смогли бы спасти ее от разрушения". При этом Додик раскритиковал возможность членства Украины в ЕС, пояснив, что Европа договаривается с Украиной, не понимая, какой она будет по итогу завершения конфликта "и будет ли вообще".