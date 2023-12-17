https://ria.ru/20231217/dodik-1916373324.html

США делают все, чтобы отдалить Европу от России, заявил Додик

США делают все, чтобы отдалить Европу от России, заявил Додик - РИА Новости, 17.12.2023

США делают все, чтобы отдалить Европу от России, заявил Додик

США делают все для отдаления Европы от России, такой союз был бы опасен для Вашингтона, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T23:49

2023-12-17T23:49

2023-12-17T23:49

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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. США делают все для отдаления Европы от России, такой союз был бы опасен для Вашингтона, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "История показывает, что существовали периоды, когда Россия и православный мир жили в согласии с Европой. Сегодня же Запад в лице США делает все возможное, чтобы отделить Европу от России. Возможный союз был бы для них, для США, очень опасен. Европа со своими технологиями, знаниями, и Россия, то есть Восток, со своими ресурсами были бы опасными для США", - сказал Додик в интервью телеканалу "РТР-Беларусь", показанном в воскресенье. Додик отметил, что "Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США, исполняет исключительно команды Запада", для которого сегодня главный вопрос - ресурсы Востока. "Запад должен идти на Восток, чтобы выжить, из-за нехватки ресурсов. В Европе нет нефти, газа, нет ничего, кроме доминирования США. В 90-х годах Европа была силой, которая развивалась, а сейчас процесс пошел в обратном направлении. У них нет ярких лидеров", - сказал Додик. Он заявил, что ЕС "пребывает в процессе распада, разрушения", а американское доминирование привело к потере суверенитета Евросоюза. Додик противопоставил этому объединению формат БРИКС как объединение суверенных стран. "Это не блок, который намерен уничтожить ЕС – члены БРИКС, вероятно, даже заинтересованы в существовании ЕС и в потенциальном партнерстве", - отметил он. Додик высказал мнение, что конфликт на Украине – это следствие "империалистических желаний Запада, известных еще со времен Бисмарка". Он обратил внимание, что границы Украины формировались "в коммунистические времена путем включения в ее состав различных территорий на основе сугубо политических решений, без учета настроения людей, этнических границ". "По моему мнению, было бы логично, чтобы люди в какой-то момент имели возможность вернуться обратно. Поэтому это - важный конфликт, в котором, к сожалению, гибнут люди. Но, с другой стороны, это конфликт, который решает проблему, сложившуюся ранее. Я уверен, что Россия одержит важную стратегическую и решительную победу", - добавил Додик. Он упомянул важность минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе и роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в мирных переговорах. "Несмотря на то, что двуличный Запад обманул стороны, подписавшие эти соглашения, усилия Лукашенко – это свидетельство его желания обеспечить мир… Мир должен быть ключевой целью, а не какие-то территориальные претензии… Очень много примеров, когда соглашения, подписанные Западом, не уважаются, не выполняются самим же Западом… Я надеюсь, что Россия не будет наивной и что не остановит спецоперацию, (надеюсь) что сделает все, что задумала, доведет дело до конца", – сказал Додик. Касаясь Украины, он добавил, что "миротворческие усилия Александра Лукашенко являются единственными, которые смогли бы спасти ее от разрушения". При этом Додик раскритиковал возможность членства Украины в ЕС, пояснив, что Европа договаривается с Украиной, не понимая, какой она будет по итогу завершения конфликта "и будет ли вообще".

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

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европа, сша, милорад додик, евросоюз, в мире