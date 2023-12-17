Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/detsad-1916111315.html
Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице
Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице - РИА Новости, 17.12.2023
Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице
Детский сад площадью 4,4 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 270 мест, появится в Даниловском районе столицы в рамках программы стимулирования создания... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:07
2023-12-17T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84402eae2080a399d6a659ab03ca0eae.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Детский сад площадью 4,4 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 270 мест, появится в Даниловском районе столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда силами инвестора – компании "Эталон", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Детское учреждение будет введено в эксплуатацию в 2026 году."Появится 56 рабочих мест", - отметил Ефимов.Строительство детсада проводится в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда. Эта программа подразумевает льготы для застройщиков при условии создания новых рабочих мест в микрорайонах.Цель программы – обеспечить москвичей работой недалеко от дома, и, как следствие, снизить пассажирскую нагрузку на городской общественный транспорт. Обеспечившие рабочие места для москвичей строительные компании получают льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.Таким образом, у многих жителей спальных районов появится возможность трудоустроиться в шаговой доступности от дома."Мы делаем еще один большой шаг на пути реализации концепции 15-минутного города – когда вся необходимая инфраструктура и, в первую очередь, работа будут находиться в максимальной близости к месту проживания", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Программа работает уже четыре года. Было заключено более 70 соглашений на постройку более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, на которых будут размещаться как объекты промышленности, логистические центры, офисы, торговые центры, так и социальные и спортивные учреждения.Мэр столицы Сергей Собянин 30 ноября отметил, что программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы столицы.
https://ria.ru/20231215/krt-1915912414.html
https://ria.ru/20231215/efimov-1915913299.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605284_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6216f86552b90392070ee99e1b4ce3b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Детский сад площадью 4,4 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 270 мест, появится в Даниловском районе столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда силами инвестора – компании "Эталон", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Детское учреждение будет введено в эксплуатацию в 2026 году.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве
15 декабря, 09:05
"Появится 56 рабочих мест", - отметил Ефимов.
Строительство детсада проводится в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда. Эта программа подразумевает льготы для застройщиков при условии создания новых рабочих мест в микрорайонах.
Цель программы – обеспечить москвичей работой недалеко от дома, и, как следствие, снизить пассажирскую нагрузку на городской общественный транспорт. Обеспечившие рабочие места для москвичей строительные компании получают льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.
Таким образом, у многих жителей спальных районов появится возможность трудоустроиться в шаговой доступности от дома.
"Мы делаем еще один большой шаг на пути реализации концепции 15-минутного города – когда вся необходимая инфраструктура и, в первую очередь, работа будут находиться в максимальной близости к месту проживания", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Программа работает уже четыре года. Было заключено более 70 соглашений на постройку более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, на которых будут размещаться как объекты промышленности, логистические центры, офисы, торговые центры, так и социальные и спортивные учреждения.
Мэр столицы Сергей Собянин 30 ноября отметил, что программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА
15 декабря, 14:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала