https://ria.ru/20231217/detsad-1916111315.html

Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице

Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице - РИА Новости, 17.12.2023

Ефимов: компания-инвестор возведет детский сад на Автозаводской улице

Детский сад площадью 4,4 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 270 мест, появится в Даниловском районе столицы в рамках программы стимулирования создания... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:07

2023-12-17T12:07

2023-12-17T12:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Детский сад площадью 4,4 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 270 мест, появится в Даниловском районе столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда силами инвестора – компании "Эталон", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Детское учреждение будет введено в эксплуатацию в 2026 году."Появится 56 рабочих мест", - отметил Ефимов.Строительство детсада проводится в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда. Эта программа подразумевает льготы для застройщиков при условии создания новых рабочих мест в микрорайонах.Цель программы – обеспечить москвичей работой недалеко от дома, и, как следствие, снизить пассажирскую нагрузку на городской общественный транспорт. Обеспечившие рабочие места для москвичей строительные компании получают льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.Таким образом, у многих жителей спальных районов появится возможность трудоустроиться в шаговой доступности от дома."Мы делаем еще один большой шаг на пути реализации концепции 15-минутного города – когда вся необходимая инфраструктура и, в первую очередь, работа будут находиться в максимальной близости к месту проживания", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Программа работает уже четыре года. Было заключено более 70 соглашений на постройку более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, на которых будут размещаться как объекты промышленности, логистические центры, офисы, торговые центры, так и социальные и спортивные учреждения.Мэр столицы Сергей Собянин 30 ноября отметил, что программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы столицы.

https://ria.ru/20231215/krt-1915912414.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)