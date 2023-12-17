https://ria.ru/20231217/delo-1916370263.html

На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП

На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП - РИА Новости, 17.12.2023

На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Госавтоинспекции Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП с "ВАЗ 2107", водитель которого погиб,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T23:01

2023-12-17T23:01

2023-12-17T23:04

происшествия

россия

приморско-ахтарск

приморско-ахтарский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Госавтоинспекции Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП с "ВАЗ 2107", водитель которого погиб, сообщили в краевом СУ СКР. Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Было также установлено, что в машине находился сотрудник Госавтоинспекции. "Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек (части 4 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным Следственного управления, сотрудник управлял иномаркой, не находясь при исполнении должностных обязанностей. В краевой прокуратуре добавили, что подозреваемый уже задержан.

https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html

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россия

приморско-ахтарск

приморско-ахтарский район

краснодарский край

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происшествия, россия, приморско-ахтарск, приморско-ахтарский район, краснодарский край