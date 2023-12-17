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На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП - РИА Новости, 17.12.2023
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23:01 17.12.2023 (обновлено: 23:04 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/delo-1916370263.html
На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП
На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП - РИА Новости, 17.12.2023
На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Госавтоинспекции Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП с "ВАЗ 2107", водитель которого погиб,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T23:01
2023-12-17T23:04
происшествия
россия
приморско-ахтарск
приморско-ахтарский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Госавтоинспекции Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП с "ВАЗ 2107", водитель которого погиб, сообщили в краевом СУ СКР. Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Было также установлено, что в машине находился сотрудник Госавтоинспекции. "Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек (части 4 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным Следственного управления, сотрудник управлял иномаркой, не находясь при исполнении должностных обязанностей. В краевой прокуратуре добавили, что подозреваемый уже задержан.
https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html
https://ria.ru/20231216/delo-1916200361.html
россия
приморско-ахтарск
приморско-ахтарский район
краснодарский край
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происшествия, россия, приморско-ахтарск, приморско-ахтарский район, краснодарский край
Происшествия, Россия, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край
На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП

СК: на Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Госавтоинспекции Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП с "ВАЗ 2107", водитель которого погиб, сообщили в краевом СУ СКР.
Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Было также установлено, что в машине находился сотрудник Госавтоинспекции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело
Вчера, 10:01
"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек (части 4 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным Следственного управления, сотрудник управлял иномаркой, не находясь при исполнении должностных обязанностей.
В краевой прокуратуре добавили, что подозреваемый уже задержан.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Москве завели еще одно дело после избиения полицейского на рынке
16 декабря, 14:57
 
ПроисшествияРоссияПриморско-АхтарскПриморско-Ахтарский районКраснодарский край
 
 
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