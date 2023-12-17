Рейтинг@Mail.ru
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 17.12.2023 (обновлено: 23:08 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/damask-1916370153.html
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск - РИА Новости, 17.12.2023
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск
Двое сирийских военных получили ранения при израильской атаке на сирийскую столичную провинцию Дамаск, заявило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T22:58
2023-12-17T23:08
в мире
сирия
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_70:0:1899:1029_1920x0_80_0_0_5c07308d9b49dcb269d0adfc1cb33aa0.jpg
КАИР, 17 дек - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения при израильской атаке на сирийскую столичную провинцию Дамаск, заявило министерство обороны Сирии.Ранее сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщал, что Израиль атаковал в воскресенье вечером окрестности сирийской столицы Дамаска. Телеканал отмечал, что средства ПВО Сирии отражают атаку."Сегодня вечером, приблизительно в 22.05, израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по позициям в провинции Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии ранения получили двое военных, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
сирия
дамаск (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_102:0:1474:1029_1920x0_80_0_0_fc911203c44cf7c712925808bf327646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск

МО Сирии заявило о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 дек - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения при израильской атаке на сирийскую столичную провинцию Дамаск, заявило министерство обороны Сирии.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщал, что Израиль атаковал в воскресенье вечером окрестности сирийской столицы Дамаска. Телеканал отмечал, что средства ПВО Сирии отражают атаку.
"Сегодня вечером, приблизительно в 22.05, израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по позициям в провинции Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии ранения получили двое военных, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
 
В миреСирияДамаск (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала