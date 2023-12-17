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В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск - РИА Новости, 17.12.2023
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск
Двое сирийских военных получили ранения при израильской атаке на сирийскую столичную провинцию Дамаск, заявило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T22:58
2023-12-17T22:58
2023-12-17T23:08
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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения при израильской атаке на сирийскую столичную провинцию Дамаск, заявило министерство обороны Сирии.Ранее сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщал, что Израиль атаковал в воскресенье вечером окрестности сирийской столицы Дамаска. Телеканал отмечал, что средства ПВО Сирии отражают атаку."Сегодня вечером, приблизительно в 22.05, израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по позициям в провинции Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии ранения получили двое военных, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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в мире, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск
МО Сирии заявило о двух пострадавших военных при израильской атаке на Дамаск