https://ria.ru/20231217/dagestan-1916317610.html
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 17.12.2023
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света
Массовые отключения электричества произошли в воскресенье утром на юге Дагестана, без света в Дербенте и Дербентском районе остались порядка 75 тысяч человек,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:44
2023-12-17T15:44
2023-12-17T15:44
происшествия
дербент
дербентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/83/1562628377_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_c27901720ed257b23649e0237265157b.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Массовые отключения электричества произошли в воскресенье утром на юге Дагестана, без света в Дербенте и Дербентском районе остались порядка 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 07.40 (мск) 17.12.2023… поступила информация о том, что произошло частичное аварийное отключение электроснабжения в Дербентском районе и в городе Дербент. Всего в зону отключения попадают 23 045 абонентов, в которых проживают 74 836 человек, из них 43 035 детей", – говорится в сообщении. Также в зоне отключения находятся 39 социально значимых объектов. Устранением аварии занимаются две бригады энергетиков "Дагэнерго": задействовано семь человек, две единицы техники.
https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html
дербент
дербентский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/83/1562628377_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b98d96fd32b1addc5015c9272b308f18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, дербентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Дербентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света
В Дербенте и Дербентском районе Дагестана 74 836 человек остались без света