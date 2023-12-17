https://ria.ru/20231217/dagestan-1916317610.html

На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света

На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 17.12.2023

На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света

Массовые отключения электричества произошли в воскресенье утром на юге Дагестана, без света в Дербенте и Дербентском районе остались порядка 75 тысяч человек,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:44

2023-12-17T15:44

2023-12-17T15:44

происшествия

дербент

дербентский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Массовые отключения электричества произошли в воскресенье утром на юге Дагестана, без света в Дербенте и Дербентском районе остались порядка 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 07.40 (мск) 17.12.2023… поступила информация о том, что произошло частичное аварийное отключение электроснабжения в Дербентском районе и в городе Дербент. Всего в зону отключения попадают 23 045 абонентов, в которых проживают 74 836 человек, из них 43 035 детей", – говорится в сообщении. Также в зоне отключения находятся 39 социально значимых объектов. Устранением аварии занимаются две бригады энергетиков "Дагэнерго": задействовано семь человек, две единицы техники.

https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html

дербент

дербентский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, дербент, дербентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)