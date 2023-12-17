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На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 17.12.2023
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15:44 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/dagestan-1916317610.html
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 17.12.2023
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света
Массовые отключения электричества произошли в воскресенье утром на юге Дагестана, без света в Дербенте и Дербентском районе остались порядка 75 тысяч человек,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:44
2023-12-17T15:44
происшествия
дербент
дербентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Массовые отключения электричества произошли в воскресенье утром на юге Дагестана, без света в Дербенте и Дербентском районе остались порядка 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 07.40 (мск) 17.12.2023… поступила информация о том, что произошло частичное аварийное отключение электроснабжения в Дербентском районе и в городе Дербент. Всего в зону отключения попадают 23 045 абонентов, в которых проживают 74 836 человек, из них 43 035 детей", – говорится в сообщении. Также в зоне отключения находятся 39 социально значимых объектов. Устранением аварии занимаются две бригады энергетиков "Дагэнерго": задействовано семь человек, две единицы техники.
https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html
дербент
дербентский район
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происшествия, дербент, дербентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Дербентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Дагестана около 75 тысяч человек остались без света

В Дербенте и Дербентском районе Дагестана 74 836 человек остались без света

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Массовые отключения электричества произошли в воскресенье утром на юге Дагестана, без света в Дербенте и Дербентском районе остались порядка 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"В 07.40 (мск) 17.12.2023… поступила информация о том, что произошло частичное аварийное отключение электроснабжения в Дербентском районе и в городе Дербент. Всего в зону отключения попадают 23 045 абонентов, в которых проживают 74 836 человек, из них 43 035 детей", – говорится в сообщении.
Также в зоне отключения находятся 39 социально значимых объектов.
Устранением аварии занимаются две бригады энергетиков "Дагэнерго": задействовано семь человек, две единицы техники.
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ПроисшествияДербентДербентский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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