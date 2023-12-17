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Префектура ЗАО прокомментировала удаление чата с жалобами на уборку снега
Префектура ЗАО прокомментировала удаление чата с жалобами на уборку снега - РИА Новости, 17.12.2023
Префектура ЗАО прокомментировала удаление чата с жалобами на уборку снега
В пресс-службе префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы прокомментировали РИА Новости удаление чата с жалобами о некачественной уборке снега,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T20:02
2023-12-17T20:02
2023-12-17T23:57
общество
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В пресс-службе префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы прокомментировали РИА Новости удаление чата с жалобами о некачественной уборке снега, отметив, что создание таких чатов - инициатива, а не обязанность. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в мессенджере Telegram у жителей района Тропарево-Никулино был чат на три тысячи человек совместно с представителями управы, там москвичи жаловались на плохо убранный снег. После того, как количество жалоб стало очень большим, чат был удален. "Единственное, что могу сказать, что создаваемые чаты в любых районах - это инициатива, а не обязанность", - сказали в пресс-службе, отметив, что не могут более широко прокомментировать ситуацию.
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общество, москва
Префектура ЗАО прокомментировала удаление чата с жалобами на уборку снега
Префектура ЗАО назвала создание чатов в районах инициативой, а не обязанностью
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В пресс-службе префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы прокомментировали РИА Новости удаление чата с жалобами о некачественной уборке снега, отметив, что создание таких чатов - инициатива, а не обязанность.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в мессенджере Telegram у жителей района Тропарево-Никулино был чат на три тысячи человек совместно с представителями управы, там москвичи жаловались на плохо убранный снег. После того, как количество жалоб стало очень большим, чат был удален.
"Единственное, что могу сказать, что создаваемые чаты в любых районах - это инициатива, а не обязанность", - сказали в пресс-службе, отметив, что не могут более широко прокомментировать ситуацию.
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