https://ria.ru/20231217/chat-1916355538.html

Префектура ЗАО прокомментировала удаление чата с жалобами на уборку снега

Префектура ЗАО прокомментировала удаление чата с жалобами на уборку снега - РИА Новости, 17.12.2023

Префектура ЗАО прокомментировала удаление чата с жалобами на уборку снега

В пресс-службе префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы прокомментировали РИА Новости удаление чата с жалобами о некачественной уборке снега,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T20:02

2023-12-17T20:02

2023-12-17T23:57

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_6381d296737c40393621dc81d62f84a4.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В пресс-службе префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы прокомментировали РИА Новости удаление чата с жалобами о некачественной уборке снега, отметив, что создание таких чатов - инициатива, а не обязанность. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в мессенджере Telegram у жителей района Тропарево-Никулино был чат на три тысячи человек совместно с представителями управы, там москвичи жаловались на плохо убранный снег. После того, как количество жалоб стало очень большим, чат был удален. "Единственное, что могу сказать, что создаваемые чаты в любых районах - это инициатива, а не обязанность", - сказали в пресс-службе, отметив, что не могут более широко прокомментировать ситуацию.

https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916314035.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва