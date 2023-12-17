https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html

В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных

В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных - РИА Новости, 17.12.2023

В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных

Эффективность принудительно мобилизованных украинцев практически нулевая, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:56

2023-12-17T19:56

2023-12-17T23:42

в мире

украина

кирилл буданов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8daca6e1a6efdd705afa560adae035b3.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эффективность принудительно мобилизованных украинцев практически нулевая, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит Страна.ua."Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время", — сказал он.При этом глава ГУР добавил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916344656.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, кирилл буданов