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В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных - РИА Новости, 17.12.2023
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19:56 17.12.2023 (обновлено: 23:42 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html
В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных
В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных - РИА Новости, 17.12.2023
В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных
Эффективность принудительно мобилизованных украинцев практически нулевая, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:56
2023-12-17T23:42
в мире
украина
кирилл буданов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эффективность принудительно мобилизованных украинцев практически нулевая, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит Страна.ua."Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время", — сказал он.При этом глава ГУР добавил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916344656.html
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РИА Новости
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в мире, украина, кирилл буданов
В мире, Украина, Кирилл Буданов
В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных

Буданов заявил о нулевом КПД от насильно мобилизованных в ВСУ украинцев

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эффективность принудительно мобилизованных украинцев практически нулевая, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит Страна.ua.
"Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время", — сказал он.
При этом глава ГУР добавил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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