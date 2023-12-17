https://ria.ru/20231217/budanov-1916339218.html

Буданов раскрыл неприглядную правду о ВСУ

Буданов раскрыл неприглядную правду о ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023

Буданов раскрыл неприглядную правду о ВСУ

Принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:49

2023-12-17T17:49

2023-12-17T20:32

в мире

украина

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит Страна.ua."Без мобилизации невозможно, миллион сто тысяч человек не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей", — признался он.Буданов добавил, что в Силах обороны Украины не хватает людей в целом, и предупредил, что ВСУ продолжат нести потери, а количество солдат в армии надо поддерживать.Глава ГУР признал, что "все, кто хотел", пошли в армию в первые полгода. Сейчас украинцы не мотивированы служить в армии и пытаются всячески избежать мобилизации."У нас большинство людей — хотя все кричат: "Я — украинец", "Украина — превыше всего" — себя гражданами Украины так и не ощутили", — посетовал Буданов.Все болеют за Украину на словах, но от мобилизации бегут, заключил он.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе: мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку необязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231012/beseda-1902311930.html

https://ria.ru/20231214/rozysk-1915664752.html

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в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины