Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Броневого — одного из самых любимых советских актеров. Его жизнь была не такой легкой, как думали многие, слава пришла довольно поздно, а своего зрителя он обрел далеко не сразу.Радость и бедаДетство будущего артиста казалось безоблачным — отец работал в ГПУ (говорят, мать это решение мужа не одобрила, понимая все риски и ответственность). Мальчик учился музыке и рано проявил талант — играл на скрипке и фортепиано.Но все рухнуло, когда в конце 30-х отца арестовали: кто-то припомнил ему давнее высказывание в поддержку Троцкого. А затем грянула война — и Броневые попали в эвакуацию в Среднюю Азию, в Чимкент. Вспоминая, как помогали матери чужие люди, как местные заботились о его семье, артист до последнего вздоха отрицал любой национализм и всегда с теплотой говорил о выходцах из Средней Азии.От пекаря до актераПытаясь помочь семье, он сменил множество занятий, был даже учеником пекаря. А потом попал в пошивочный цех местного кукольного театра — и судьба "переломилась", Броневой буквально заболел сценой. Поступил в Ташкентский театрально-художественный институт, а затем — в Школу-студию МХАТ, которую окончил экстерном. Тогда же познакомился с первой женой, и вскоре она подарила ему дочь.Актерская карьера заставила Броневого скитаться по всей стране. По распределению он попадал в провинциальные театры, а вот на московские подмостки его привела трагическая судьба. Когда дочери было всего четыре, жена умерла от рака, и Леонид Сергеевич решил поехать к родственникам в столицу попытать счастья. Получилось: его приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Но и там долгое время не давали больших ролей, пока не пришел знаменитый режиссер Анатолий Эфрос. Он-то и заметил Броневого, и вскоре о новой театральной звезде стала говорить вся Москва.Поддержал АндроповНу а дальше — легендарные "Семнадцать мгновений весны". Говорят, что артистов на главные роли утверждал лично Юрий Андропов. Увидев фамилию Броневого, председатель КГБ вдруг задумался. Что-то в ней было знакомое — как оказалось, некоторое время Юрий Владимирович учился в Киеве и снимал угол у какого-то Броневого, который подкармливал нищего студента. Этим Броневым оказался дед актера.На настоящего Генриха Мюллера Леонид Сергеевич внешне не очень походил, но режиссеру Татьяне Лиозновой нужна была органика — а ее у Броневого хватало с лихвой. Невероятно обаятельный, но вместе с тем хитрый и опасный враг: такого фашиста на нашем экране еще не показывали. Неудивительно, что образы Штирлица и Мюллера мгновенно ушли в фольклор, реализовавшись в многочисленных анекдотах — к которым, надо сказать, и Броневой, и Вячеслав Тихонов относились довольно скептически.А вот одна из узнаваемых черт экранного Мюллера — постоянное дергание головой — появилась экспромтом: воротник костюма был Броневому маловат и все время жал. Но Лиозновой очень понравился жест, и она решила так и оставить.Кстати, премьера телефильма совпала с важным событием в жизни самого артиста: в первый день съемок он расписался со второй супругой, с которой и прожил до конца дней. Получилось довольно символично.У Марка ЗахароваПосле "Семнадцати мгновений весны" Броневой стал знаменит буквально на всю страну. Появились новые роли, в том числе — у Марка Захарова, в труппу "Ленкома" которого Броневой перешел и навсегда связал жизнь именно с этими подмостками. Были и яркие кинематографические образы — доктор в "Формуле любви", артист эстрады Аркадий Велюров в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота". Для роли Велюрова как раз и пригодился давний талант актера — в картине на фортепиано играет он сам.В театре Захаров тоже всегда отмечал Броневого и давал ему новые роли — тут и Яичница в "Женитьбе", и герцог Норфолк в "Королевских играх", и Отец в "Плаче палача", Фирс в "Чайке"…Леонид Сергеевич играл самозабвенно и ревностно. Ходили слухи о тяжелом и неуживчивом характере актера. А для него просто ничего не существовало, кроме профессии, вот он и сосредотачивался на ней, не допуская ни малейшей халтуры и жестко относясь к тем, кто, по его мнению, "недоигрывал".Зрители его обожали: в театр шли "на Броневого", встречая каждое его появление на сцене овацией. В кино он тоже продолжал сниматься. К выбору ролей относился внимательно, разменивать себя на ширпотреб и новомодные сериалы не стал — оттого и роли были заметные, как, например, актер Журавлев в фильме Алексея Попогребского "Простые вещи" (за нее актер получил "Нику").Он ушел, не дожив чуть больше года до 90-летнего юбилея: артиста провожали аплодисментами на сцене ставшего для него родным "Ленкома". Вскоре скончалась и супруга Леонида Сергеевича. Но остались роли, буквально разобранные на цитаты. А еще — невероятная харизма, фантастическая органика и потрясающее мастерство.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Броневого — одного из самых любимых советских актеров. Его жизнь была не такой легкой, как думали многие, слава пришла довольно поздно, а своего зрителя он обрел далеко не сразу.
Радость и беда
Детство будущего артиста казалось безоблачным — отец работал в ГПУ (говорят, мать это решение мужа не одобрила, понимая все риски и ответственность). Мальчик учился музыке и рано проявил талант — играл на скрипке и фортепиано.
Но все рухнуло, когда в конце 30-х отца арестовали: кто-то припомнил ему давнее высказывание в поддержку Троцкого. А затем грянула война — и Броневые попали в эвакуацию в Среднюю Азию, в Чимкент. Вспоминая, как помогали матери чужие люди, как местные заботились о его семье, артист до последнего вздоха отрицал любой национализм и всегда с теплотой говорил о выходцах из Средней Азии.
От пекаря до актера
Пытаясь помочь семье, он сменил множество занятий, был даже учеником пекаря. А потом попал в пошивочный цех местного кукольного театра — и судьба "переломилась", Броневой буквально заболел сценой. Поступил в Ташкентский театрально-художественный институт, а затем — в Школу-студию МХАТ, которую окончил экстерном. Тогда же познакомился с первой женой, и вскоре она подарила ему дочь.
Обладатель Национальной кинематографической премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана Леонид Броневой (фильм "Простые вещи")
Актерская карьера заставила Броневого скитаться по всей стране. По распределению он попадал в провинциальные театры, а вот на московские подмостки его привела трагическая судьба. Когда дочери было всего четыре, жена умерла от рака, и Леонид Сергеевич решил поехать к родственникам в столицу попытать счастья. Получилось: его приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Но и там долгое время не давали больших ролей, пока не пришел знаменитый режиссер Анатолий Эфрос. Он-то и заметил Броневого, и вскоре о новой театральной звезде стала говорить вся Москва.
Поддержал Андропов
Ну а дальше — легендарные "Семнадцать мгновений весны". Говорят, что артистов на главные роли утверждал лично Юрий Андропов. Увидев фамилию Броневого, председатель КГБ вдруг задумался. Что-то в ней было знакомое — как оказалось, некоторое время Юрий Владимирович учился в Киеве и снимал угол у какого-то Броневого, который подкармливал нищего студента. Этим Броневым оказался дед актера.
Актер Леонид Броневой в роли Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны"
На настоящего Генриха Мюллера Леонид Сергеевич внешне не очень походил, но режиссеру Татьяне Лиозновой нужна была органика — а ее у Броневого хватало с лихвой. Невероятно обаятельный, но вместе с тем хитрый и опасный враг: такого фашиста на нашем экране еще не показывали. Неудивительно, что образы Штирлица и Мюллера мгновенно ушли в фольклор, реализовавшись в многочисленных анекдотах — к которым, надо сказать, и Броневой, и Вячеслав Тихонов относились довольно скептически.
А вот одна из узнаваемых черт экранного Мюллера — постоянное дергание головой — появилась экспромтом: воротник костюма был Броневому маловат и все время жал. Но Лиозновой очень понравился жест, и она решила так и оставить.
После "Семнадцати мгновений весны" Броневой стал знаменит буквально на всю страну. Появились новые роли, в том числе — у Марка Захарова, в труппу "Ленкома" которого Броневой перешел и навсегда связал жизнь именно с этими подмостками. Были и яркие кинематографические образы — доктор в "Формуле любви", артист эстрады Аркадий Велюров в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота". Для роли Велюрова как раз и пригодился давний талант актера — в картине на фортепиано играет он сам.
Леонид Броневой, Ольга Яковлева, Лев Дуров, Дмитрий Дорлиак и Михаил Козаков в сцене из спектакля по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". Московский драматический театр на Малой Бронной
В театре Захаров тоже всегда отмечал Броневого и давал ему новые роли — тут и Яичница в "Женитьбе", и герцог Норфолк в "Королевских играх", и Отец в "Плаче палача", Фирс в "Чайке"…
Леонид Сергеевич играл самозабвенно и ревностно. Ходили слухи о тяжелом и неуживчивом характере актера. А для него просто ничего не существовало, кроме профессии, вот он и сосредотачивался на ней, не допуская ни малейшей халтуры и жестко относясь к тем, кто, по его мнению, "недоигрывал".
Зрители его обожали: в театр шли "на Броневого", встречая каждое его появление на сцене овацией. В кино он тоже продолжал сниматься. К выбору ролей относился внимательно, разменивать себя на ширпотреб и новомодные сериалы не стал — оттого и роли были заметные, как, например, актер Журавлев в фильме Алексея Попогребского "Простые вещи" (за нее актер получил "Нику").
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой
Он ушел, не дожив чуть больше года до 90-летнего юбилея: артиста провожали аплодисментами на сцене ставшего для него родным "Ленкома". Вскоре скончалась и супруга Леонида Сергеевича. Но остались роли, буквально разобранные на цитаты. А еще — невероятная харизма, фантастическая органика и потрясающее мастерство.
Лауреаты "Звезды Театрала": Янковский, Пересильд и другие
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