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Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого - РИА Новости, 17.12.2023
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Культура
 
08:00 17.12.2023 (обновлено: 08:05 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/bronevoy-1916020942.html
Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого
Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого - РИА Новости, 17.12.2023
Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Броневого — одного из самых любимых советских актеров. Его жизнь была не такой легкой, как думали многие,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T08:00
2023-12-17T08:05
культура
леонид броневой
ленком
татьяна лиознова
марк захаров
театр
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15732/10/157321094_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_71170eb7580c8caf31e5a607afe258b6.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Броневого — одного из самых любимых советских актеров. Его жизнь была не такой легкой, как думали многие, слава пришла довольно поздно, а своего зрителя он обрел далеко не сразу.Радость и бедаДетство будущего артиста казалось безоблачным — отец работал в ГПУ (говорят, мать это решение мужа не одобрила, понимая все риски и ответственность). Мальчик учился музыке и рано проявил талант — играл на скрипке и фортепиано.Но все рухнуло, когда в конце 30-х отца арестовали: кто-то припомнил ему давнее высказывание в поддержку Троцкого. А затем грянула война — и Броневые попали в эвакуацию в Среднюю Азию, в Чимкент. Вспоминая, как помогали матери чужие люди, как местные заботились о его семье, артист до последнего вздоха отрицал любой национализм и всегда с теплотой говорил о выходцах из Средней Азии.От пекаря до актераПытаясь помочь семье, он сменил множество занятий, был даже учеником пекаря. А потом попал в пошивочный цех местного кукольного театра — и судьба "переломилась", Броневой буквально заболел сценой. Поступил в Ташкентский театрально-художественный институт, а затем — в Школу-студию МХАТ, которую окончил экстерном. Тогда же познакомился с первой женой, и вскоре она подарила ему дочь.Актерская карьера заставила Броневого скитаться по всей стране. По распределению он попадал в провинциальные театры, а вот на московские подмостки его привела трагическая судьба. Когда дочери было всего четыре, жена умерла от рака, и Леонид Сергеевич решил поехать к родственникам в столицу попытать счастья. Получилось: его приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Но и там долгое время не давали больших ролей, пока не пришел знаменитый режиссер Анатолий Эфрос. Он-то и заметил Броневого, и вскоре о новой театральной звезде стала говорить вся Москва.Поддержал АндроповНу а дальше — легендарные "Семнадцать мгновений весны". Говорят, что артистов на главные роли утверждал лично Юрий Андропов. Увидев фамилию Броневого, председатель КГБ вдруг задумался. Что-то в ней было знакомое — как оказалось, некоторое время Юрий Владимирович учился в Киеве и снимал угол у какого-то Броневого, который подкармливал нищего студента. Этим Броневым оказался дед актера.На настоящего Генриха Мюллера Леонид Сергеевич внешне не очень походил, но режиссеру Татьяне Лиозновой нужна была органика — а ее у Броневого хватало с лихвой. Невероятно обаятельный, но вместе с тем хитрый и опасный враг: такого фашиста на нашем экране еще не показывали. Неудивительно, что образы Штирлица и Мюллера мгновенно ушли в фольклор, реализовавшись в многочисленных анекдотах — к которым, надо сказать, и Броневой, и Вячеслав Тихонов относились довольно скептически.А вот одна из узнаваемых черт экранного Мюллера — постоянное дергание головой — появилась экспромтом: воротник костюма был Броневому маловат и все время жал. Но Лиозновой очень понравился жест, и она решила так и оставить.Кстати, премьера телефильма совпала с важным событием в жизни самого артиста: в первый день съемок он расписался со второй супругой, с которой и прожил до конца дней. Получилось довольно символично.У Марка ЗахароваПосле "Семнадцати мгновений весны" Броневой стал знаменит буквально на всю страну. Появились новые роли, в том числе — у Марка Захарова, в труппу "Ленкома" которого Броневой перешел и навсегда связал жизнь именно с этими подмостками. Были и яркие кинематографические образы — доктор в "Формуле любви", артист эстрады Аркадий Велюров в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота". Для роли Велюрова как раз и пригодился давний талант актера — в картине на фортепиано играет он сам.В театре Захаров тоже всегда отмечал Броневого и давал ему новые роли — тут и Яичница в "Женитьбе", и герцог Норфолк в "Королевских играх", и Отец в "Плаче палача", Фирс в "Чайке"…Леонид Сергеевич играл самозабвенно и ревностно. Ходили слухи о тяжелом и неуживчивом характере актера. А для него просто ничего не существовало, кроме профессии, вот он и сосредотачивался на ней, не допуская ни малейшей халтуры и жестко относясь к тем, кто, по его мнению, "недоигрывал".Зрители его обожали: в театр шли "на Броневого", встречая каждое его появление на сцене овацией. В кино он тоже продолжал сниматься. К выбору ролей относился внимательно, разменивать себя на ширпотреб и новомодные сериалы не стал — оттого и роли были заметные, как, например, актер Журавлев в фильме Алексея Попогребского "Простые вещи" (за нее актер получил "Нику").Он ушел, не дожив чуть больше года до 90-летнего юбилея: артиста провожали аплодисментами на сцене ставшего для него родным "Ленкома". Вскоре скончалась и супруга Леонида Сергеевича. Но остались роли, буквально разобранные на цитаты. А еще — невероятная харизма, фантастическая органика и потрясающее мастерство.
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леонид броневой, ленком, татьяна лиознова, марк захаров, театр, кино и сериалы
Культура, Леонид Броневой, Ленком, Татьяна Лиознова, Марк Захаров, Театр, Кино и сериалы

Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме "Небеса обетованные"
Актеры Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме Небеса обетованные - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Броневого — одного из самых любимых советских актеров. Его жизнь была не такой легкой, как думали многие, слава пришла довольно поздно, а своего зрителя он обрел далеко не сразу.

Радость и беда

Детство будущего артиста казалось безоблачным — отец работал в ГПУ (говорят, мать это решение мужа не одобрила, понимая все риски и ответственность). Мальчик учился музыке и рано проявил талант — играл на скрипке и фортепиано.
Но все рухнуло, когда в конце 30-х отца арестовали: кто-то припомнил ему давнее высказывание в поддержку Троцкого. А затем грянула война — и Броневые попали в эвакуацию в Среднюю Азию, в Чимкент. Вспоминая, как помогали матери чужие люди, как местные заботились о его семье, артист до последнего вздоха отрицал любой национализм и всегда с теплотой говорил о выходцах из Средней Азии.

От пекаря до актера

Пытаясь помочь семье, он сменил множество занятий, был даже учеником пекаря. А потом попал в пошивочный цех местного кукольного театра — и судьба "переломилась", Броневой буквально заболел сценой. Поступил в Ташкентский театрально-художественный институт, а затем — в Школу-студию МХАТ, которую окончил экстерном. Тогда же познакомился с первой женой, и вскоре она подарила ему дочь.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОбладатель Национальной кинематографической премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана Леонид Броневой (фильм "Простые вещи")
Обладатель Национальной кинематографической премии Ника за лучшую мужскую роль второго плана Леонид Броневой (фильм Простые вещи) - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Обладатель Национальной кинематографической премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана Леонид Броневой (фильм "Простые вещи")
Актерская карьера заставила Броневого скитаться по всей стране. По распределению он попадал в провинциальные театры, а вот на московские подмостки его привела трагическая судьба. Когда дочери было всего четыре, жена умерла от рака, и Леонид Сергеевич решил поехать к родственникам в столицу попытать счастья. Получилось: его приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Но и там долгое время не давали больших ролей, пока не пришел знаменитый режиссер Анатолий Эфрос. Он-то и заметил Броневого, и вскоре о новой театральной звезде стала говорить вся Москва.

Поддержал Андропов

Ну а дальше — легендарные "Семнадцать мгновений весны". Говорят, что артистов на главные роли утверждал лично Юрий Андропов. Увидев фамилию Броневого, председатель КГБ вдруг задумался. Что-то в ней было знакомое — как оказалось, некоторое время Юрий Владимирович учился в Киеве и снимал угол у какого-то Броневого, который подкармливал нищего студента. Этим Броневым оказался дед актера.
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького | Перейти в медиабанкАктер Леонид Броневой в роли Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Актер Леонид Броневой в роли Мюллера в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
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Актер Леонид Броневой в роли Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны"
На настоящего Генриха Мюллера Леонид Сергеевич внешне не очень походил, но режиссеру Татьяне Лиозновой нужна была органика — а ее у Броневого хватало с лихвой. Невероятно обаятельный, но вместе с тем хитрый и опасный враг: такого фашиста на нашем экране еще не показывали. Неудивительно, что образы Штирлица и Мюллера мгновенно ушли в фольклор, реализовавшись в многочисленных анекдотах — к которым, надо сказать, и Броневой, и Вячеслав Тихонов относились довольно скептически.
А вот одна из узнаваемых черт экранного Мюллера — постоянное дергание головой — появилась экспромтом: воротник костюма был Броневому маловат и все время жал. Но Лиозновой очень понравился жест, и она решила так и оставить.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛеонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости
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Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Кстати, премьера телефильма совпала с важным событием в жизни самого артиста: в первый день съемок он расписался со второй супругой, с которой и прожил до конца дней. Получилось довольно символично.
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма Покровские ворота
Кадр из фильма "Покровские ворота"
© Мосфильм (1982)
1 из 3
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма Покровские ворота
Кадр из фильма "Покровские ворота"
© Мосфильм (1982)
2 из 3
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Формула любви"
Кадр из фильма Формула любви
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
3 из 3
Кадр из фильма "Покровские ворота"
© Мосфильм (1982)
1 из 3
Кадр из фильма "Покровские ворота"
© Мосфильм (1982)
2 из 3
Кадр из фильма "Формула любви"
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
3 из 3

У Марка Захарова

После "Семнадцати мгновений весны" Броневой стал знаменит буквально на всю страну. Появились новые роли, в том числе — у Марка Захарова, в труппу "Ленкома" которого Броневой перешел и навсегда связал жизнь именно с этими подмостками. Были и яркие кинематографические образы — доктор в "Формуле любви", артист эстрады Аркадий Велюров в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота". Для роли Велюрова как раз и пригодился давний талант актера — в картине на фортепиано играет он сам.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛеонид Броневой, Ольга Яковлева, Лев Дуров, Дмитрий Дорлиак и Михаил Козаков в сцене из спектакля по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". Московский драматический театр на Малой Бронной
Леонид Броневой, Ольга Яковлева, Лев Дуров, Дмитрий Дорлиак и Михаил Козаков в сцене из спектакля по пьесе Н.В. Гоголя Женитьба. Московский драматический театр на Малой Бронной - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Леонид Броневой, Ольга Яковлева, Лев Дуров, Дмитрий Дорлиак и Михаил Козаков в сцене из спектакля по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". Московский драматический театр на Малой Бронной
В театре Захаров тоже всегда отмечал Броневого и давал ему новые роли — тут и Яичница в "Женитьбе", и герцог Норфолк в "Королевских играх", и Отец в "Плаче палача", Фирс в "Чайке"…
Леонид Сергеевич играл самозабвенно и ревностно. Ходили слухи о тяжелом и неуживчивом характере актера. А для него просто ничего не существовало, кроме профессии, вот он и сосредотачивался на ней, не допуская ни малейшей халтуры и жестко относясь к тем, кто, по его мнению, "недоигрывал".
Зрители его обожали: в театр шли "на Броневого", встречая каждое его появление на сцене овацией. В кино он тоже продолжал сниматься. К выбору ролей относился внимательно, разменивать себя на ширпотреб и новомодные сериалы не стал — оттого и роли были заметные, как, например, актер Журавлев в фильме Алексея Попогребского "Простые вещи" (за нее актер получил "Нику").
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 4
© РИА Новости / Михаил Гутерман | Перейти в медиабанк

В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой

Сцена из спектакля Женитьба в театре Ленком

В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой

© РИА Новости / Михаил Гутерман
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2 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Сцена из спектакля Театра им. Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой

Актер Леонид Броневой в сцене из спектакля Королевские игры режиссера Марка Захарова в театре им. Ленинского комсомола

Сцена из спектакля Театра им. Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Леонид Броневой на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.

Народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4

В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой

© РИА Новости / Михаил Гутерман
Перейти в медиабанк
2 из 4

Сцена из спектакля Театра им. Ленинского комсомола "Королевские игры". Режиссер Марк Захаров. В центре — актер Леонид Броневой

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Он ушел, не дожив чуть больше года до 90-летнего юбилея: артиста провожали аплодисментами на сцене ставшего для него родным "Ленкома". Вскоре скончалась и супруга Леонида Сергеевича. Но остались роли, буквально разобранные на цитаты. А еще — невероятная харизма, фантастическая органика и потрясающее мастерство.
Церемония вручения премии Звезда Театрала-2023
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12 декабря, 01:35
 
КультураЛеонид БроневойЛенкомТатьяна ЛиозноваМарк ЗахаровТеатрКино и сериалы
 
 
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