https://ria.ru/20231217/bronevoy-1916020942.html

Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого

Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого - РИА Новости, 17.12.2023

Из Киева в Москву: судьба и самые яркие роли Леонида Броневого

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Броневого — одного из самых любимых советских актеров. Его жизнь была не такой легкой, как думали многие,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:05

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театр

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Броневого — одного из самых любимых советских актеров. Его жизнь была не такой легкой, как думали многие, слава пришла довольно поздно, а своего зрителя он обрел далеко не сразу.Радость и бедаДетство будущего артиста казалось безоблачным — отец работал в ГПУ (говорят, мать это решение мужа не одобрила, понимая все риски и ответственность). Мальчик учился музыке и рано проявил талант — играл на скрипке и фортепиано.Но все рухнуло, когда в конце 30-х отца арестовали: кто-то припомнил ему давнее высказывание в поддержку Троцкого. А затем грянула война — и Броневые попали в эвакуацию в Среднюю Азию, в Чимкент. Вспоминая, как помогали матери чужие люди, как местные заботились о его семье, артист до последнего вздоха отрицал любой национализм и всегда с теплотой говорил о выходцах из Средней Азии.От пекаря до актераПытаясь помочь семье, он сменил множество занятий, был даже учеником пекаря. А потом попал в пошивочный цех местного кукольного театра — и судьба "переломилась", Броневой буквально заболел сценой. Поступил в Ташкентский театрально-художественный институт, а затем — в Школу-студию МХАТ, которую окончил экстерном. Тогда же познакомился с первой женой, и вскоре она подарила ему дочь.Актерская карьера заставила Броневого скитаться по всей стране. По распределению он попадал в провинциальные театры, а вот на московские подмостки его привела трагическая судьба. Когда дочери было всего четыре, жена умерла от рака, и Леонид Сергеевич решил поехать к родственникам в столицу попытать счастья. Получилось: его приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Но и там долгое время не давали больших ролей, пока не пришел знаменитый режиссер Анатолий Эфрос. Он-то и заметил Броневого, и вскоре о новой театральной звезде стала говорить вся Москва.Поддержал АндроповНу а дальше — легендарные "Семнадцать мгновений весны". Говорят, что артистов на главные роли утверждал лично Юрий Андропов. Увидев фамилию Броневого, председатель КГБ вдруг задумался. Что-то в ней было знакомое — как оказалось, некоторое время Юрий Владимирович учился в Киеве и снимал угол у какого-то Броневого, который подкармливал нищего студента. Этим Броневым оказался дед актера.На настоящего Генриха Мюллера Леонид Сергеевич внешне не очень походил, но режиссеру Татьяне Лиозновой нужна была органика — а ее у Броневого хватало с лихвой. Невероятно обаятельный, но вместе с тем хитрый и опасный враг: такого фашиста на нашем экране еще не показывали. Неудивительно, что образы Штирлица и Мюллера мгновенно ушли в фольклор, реализовавшись в многочисленных анекдотах — к которым, надо сказать, и Броневой, и Вячеслав Тихонов относились довольно скептически.А вот одна из узнаваемых черт экранного Мюллера — постоянное дергание головой — появилась экспромтом: воротник костюма был Броневому маловат и все время жал. Но Лиозновой очень понравился жест, и она решила так и оставить.Кстати, премьера телефильма совпала с важным событием в жизни самого артиста: в первый день съемок он расписался со второй супругой, с которой и прожил до конца дней. Получилось довольно символично.У Марка ЗахароваПосле "Семнадцати мгновений весны" Броневой стал знаменит буквально на всю страну. Появились новые роли, в том числе — у Марка Захарова, в труппу "Ленкома" которого Броневой перешел и навсегда связал жизнь именно с этими подмостками. Были и яркие кинематографические образы — доктор в "Формуле любви", артист эстрады Аркадий Велюров в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота". Для роли Велюрова как раз и пригодился давний талант актера — в картине на фортепиано играет он сам.В театре Захаров тоже всегда отмечал Броневого и давал ему новые роли — тут и Яичница в "Женитьбе", и герцог Норфолк в "Королевских играх", и Отец в "Плаче палача", Фирс в "Чайке"…Леонид Сергеевич играл самозабвенно и ревностно. Ходили слухи о тяжелом и неуживчивом характере актера. А для него просто ничего не существовало, кроме профессии, вот он и сосредотачивался на ней, не допуская ни малейшей халтуры и жестко относясь к тем, кто, по его мнению, "недоигрывал".Зрители его обожали: в театр шли "на Броневого", встречая каждое его появление на сцене овацией. В кино он тоже продолжал сниматься. К выбору ролей относился внимательно, разменивать себя на ширпотреб и новомодные сериалы не стал — оттого и роли были заметные, как, например, актер Журавлев в фильме Алексея Попогребского "Простые вещи" (за нее актер получил "Нику").Он ушел, не дожив чуть больше года до 90-летнего юбилея: артиста провожали аплодисментами на сцене ставшего для него родным "Ленкома". Вскоре скончалась и супруга Леонида Сергеевича. Но остались роли, буквально разобранные на цитаты. А еще — невероятная харизма, фантастическая органика и потрясающее мастерство.

https://ria.ru/20231212/teatr-1915100892.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

леонид броневой, ленком, татьяна лиознова, марк захаров, театр, кино и сериалы