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Не сможем помешать. Полковник СБУ забил тревогу из-за ударов России
Не сможем помешать. Полковник СБУ забил тревогу из-за ударов России - РИА Новости, 17.12.2023
Не сможем помешать. Полковник СБУ забил тревогу из-за ударов России
На Украине не знают, как бороться с российскими планирующими бомбами, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:15
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На Украине не знают, как бороться с российскими планирующими бомбами, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу "Прямой"."У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать", — пожаловался депутат Рады.Костенко также посетовал на массовость российских планирующих боеприпасов. По его словам, Россия может изготавливать оружие в огромных количествах из-за больших запасов советских авиабомб КАБ, на основе которых создаются планирующие средства поражения.В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Ранее военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, по всей линии фронта российские войска начали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Украина, Россия
Не сможем помешать. Полковник СБУ забил тревогу из-за ударов России
Полковник Костенко: солдаты ВСУ не справляются с планирующими авиабомбами РФ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
На Украине не знают, как бороться с российскими планирующими бомбами, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью
украинскому телеканалу "Прямой".
"У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать", — пожаловался депутат Рады.
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Костенко также посетовал на массовость российских планирующих боеприпасов. По его словам, Россия может изготавливать оружие в огромных количествах из-за больших запасов советских авиабомб КАБ, на основе которых создаются планирующие средства поражения.
В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Ранее военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
рассказал РИА Новости, что применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ
. По его словам, по всей линии фронта российские войска начали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС
действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.
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