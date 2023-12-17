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Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 17.12.2023 (обновлено: 07:13 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265876.html
Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
Жертв после массовой атаки беспилотников на Ростовскую область нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T07:11
2023-12-17T07:13
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
василий голубев
происшествия
волгоградская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жертв после массовой атаки беспилотников на Ростовскую область нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщало, что ночью российская ПВО уничтожила и перехватила 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями."Сегодня утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", - написал Голубев.
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россия, ростовская область, василий голубев, происшествия, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия, Волгоградская область
Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников

Голубев: жертвы после атаки беспилотников на Ростовскую область отсутствуют

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жертв после массовой атаки беспилотников на Ростовскую область нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что ночью российская ПВО уничтожила и перехватила 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
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"Сегодня утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", - написал Голубев.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьВасилий ГолубевПроисшествияВолгоградская область
 
 
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