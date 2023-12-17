https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265876.html

Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников

Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023

Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников

Жертв после массовой атаки беспилотников на Ростовскую область нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T07:11

2023-12-17T07:11

2023-12-17T07:13

специальная военная операция на украине

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василий голубев

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жертв после массовой атаки беспилотников на Ростовскую область нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщало, что ночью российская ПВО уничтожила и перехватила 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями."Сегодня утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", - написал Голубев.

https://ria.ru/20231217/vertolety-1916262202.html

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ростовская область

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россия, ростовская область, василий голубев, происшествия, волгоградская область