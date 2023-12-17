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В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 17.12.2023 (обновлено: 09:53 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265377.html
В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023
В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T06:45
2023-12-17T09:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
ростовская область
липецкая область
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — говорится в заявлении.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв во время атаки не было. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что погибших и разрушений нет. С аналогичным заявлением выступил и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.Утром в Минобороны заявили, что над территорией Волгоградской области сбили еще два дрона.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916206676.html
россия
волгоградская область
ростовская область
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безопасность, россия, волгоградская область, ростовская область, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область, Ростовская область, Липецкая область
В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ

ПВО сбила 33 БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
«
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — говорится в заявлении.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв во время атаки не было. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что погибших и разрушений нет. С аналогичным заявлением выступил и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
Утром в Минобороны заявили, что над территорией Волгоградской области сбили еще два дрона.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВолгоградская областьРостовская областьЛипецкая область
 
 
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