https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265377.html

В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ

В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023

В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T06:45

2023-12-17T06:45

2023-12-17T09:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

волгоградская область

ростовская область

липецкая область

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — говорится в заявлении.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв во время атаки не было. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что погибших и разрушений нет. С аналогичным заявлением выступил и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.Утром в Минобороны заявили, что над территорией Волгоградской области сбили еще два дрона.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916206676.html

россия

волгоградская область

ростовская область

липецкая область

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безопасность, россия, волгоградская область, ростовская область, липецкая область