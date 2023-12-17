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Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 17.12.2023 (обновлено: 12:14 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/bespilotnik-1916276981.html
Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
Жертв и разрушений после атаки украинского БПЛА в Липецкой области нет, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:48
2023-12-17T12:14
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
игорь артамонов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки украинского БПЛА в Липецкой области нет, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал губернатор.Губернатор добавил, что это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать Липецкую область. При этом он отметил, что подобные атаки происходили и в других регионах, поэтому власти приняли все меры предосторожности.&quot;Я прошу всех сохранять спокойствие. &lt;...&gt; Взаимодействуем с Министерством обороны России. Ситуацию держу на личном контроле&quot;, — отметил Артамонов.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря системы ПВО нейтрализовали 33 украинских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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липецкая область, безопасность, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность, Игорь Артамонов
Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников

Артамонов: жертв и разрушений после атаки дрона ВСУ в Липецкой области нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки украинского БПЛА в Липецкой области нет, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал губернатор.
Губернатор добавил, что это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать Липецкую область. При этом он отметил, что подобные атаки происходили и в других регионах, поэтому власти приняли все меры предосторожности.
«

"Я прошу всех сохранять спокойствие. <...> Взаимодействуем с Министерством обороны России. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил Артамонов.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря системы ПВО нейтрализовали 33 украинских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьБезопасностьИгорь Артамонов
 
 
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