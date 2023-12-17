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Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
Жертв и разрушений после атаки украинского БПЛА в Липецкой области нет, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:48
2023-12-17T09:48
2023-12-17T12:14
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
игорь артамонов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки украинского БПЛА в Липецкой области нет, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал губернатор.Губернатор добавил, что это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать Липецкую область. При этом он отметил, что подобные атаки происходили и в других регионах, поэтому власти приняли все меры предосторожности."Я прошу всех сохранять спокойствие. <...> Взаимодействуем с Министерством обороны России. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил Артамонов.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря системы ПВО нейтрализовали 33 украинских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность, Игорь Артамонов
Липецкий губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников
Артамонов: жертв и разрушений после атаки дрона ВСУ в Липецкой области нет
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Жертв и разрушений после атаки украинского БПЛА в Липецкой области нет, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале
.
"Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений нет", — написал губернатор.
Губернатор добавил, что это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать Липецкую область. При этом он отметил, что подобные атаки происходили и в других регионах, поэтому власти приняли все меры предосторожности.
«
"Я прошу всех сохранять спокойствие. <...> Взаимодействуем с Министерством обороны России. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил Артамонов.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря системы ПВО нейтрализовали 33 украинских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
ВСУ
практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.