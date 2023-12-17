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Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики" - РИА Новости, 17.12.2023
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17:07 17.12.2023 (обновлено: 23:28 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/baltika-1916333253.html
Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики"
Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики" - РИА Новости, 17.12.2023
Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики"
Речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет - она передана во временное управление, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:07
2023-12-17T23:28
экономика
антон силуанов
россия
таймураз боллоев
вадим яковенко
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет - она передана во временное управление, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов."В настоящее время не планируется, мы об этом говорили, "Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны (по отношению к активам компаний РФ за рубежом - ред.), вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет", - сказал министр.В начале декабря президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, об этом сообщала газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики", заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве."Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, переходит во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56% в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - "Хоппи Юнион" и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.В ноябре Carlsberg Group обнародовала отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". Гендир холдинга Якоб Ааруп-Андерсен, в свою очередь, выступил с обвинением в краже бизнеса в адрес российских властей.В ответ на заявление главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ Минфин России сообщил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению ее структуры.
https://ria.ru/20231217/ry-1916268861.html
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экономика, антон силуанов, россия, таймураз боллоев, вадим яковенко, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Таймураз Боллоев, Вадим Яковенко, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики"

Силуанов: речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет - она передана во временное управление, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"В настоящее время не планируется, мы об этом говорили, "Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны (по отношению к активам компаний РФ за рубежом - ред.), вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет", - сказал министр.
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В начале декабря президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, об этом сообщала газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики", заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.
"Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, переходит во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56% в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - "Хоппи Юнион" и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.
В ноябре Carlsberg Group обнародовала отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". Гендир холдинга Якоб Ааруп-Андерсен, в свою очередь, выступил с обвинением в краже бизнеса в адрес российских властей.
В ответ на заявление главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ Минфин России сообщил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению ее структуры.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияТаймураз БоллоевВадим ЯковенкоФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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