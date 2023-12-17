https://ria.ru/20231217/baltika-1916333253.html

Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики"

Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики" - РИА Новости, 17.12.2023

Силуанов ответил на вопрос о национализации "Балтики"

Речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет - она передана во временное управление, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:07

2023-12-17T17:07

2023-12-17T23:28

экономика

антон силуанов

россия

таймураз боллоев

вадим яковенко

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Речь о национализации "Балтики" в настоящее время не идет - она передана во временное управление, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов."В настоящее время не планируется, мы об этом говорили, "Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны (по отношению к активам компаний РФ за рубежом - ред.), вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет", - сказал министр.В начале декабря президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, об этом сообщала газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики", заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве."Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, переходит во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56% в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - "Хоппи Юнион" и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.В ноябре Carlsberg Group обнародовала отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". Гендир холдинга Якоб Ааруп-Андерсен, в свою очередь, выступил с обвинением в краже бизнеса в адрес российских властей.В ответ на заявление главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ Минфин России сообщил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению ее структуры.

https://ria.ru/20231217/ry-1916268861.html

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экономика, антон силуанов, россия, таймураз боллоев, вадим яковенко, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)