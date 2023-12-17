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В Аргентине сильный ветер сдвинул самолет, стоящий в аэропорту
В Аргентине сильный ветер сдвинул самолет, стоящий в аэропорту - РИА Новости, 17.12.2023
В Аргентине сильный ветер сдвинул самолет, стоящий в аэропорту
Сильный ветер в Аргентине сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса самолет и трап для посадки пассажиров, сообщил новостной портал Infobae со... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:58
2023-12-17T15:58
2023-12-17T16:29
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сильный ветер в Аргентине сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса самолет и трап для посадки пассажиров, сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на видео инцидента. "На одной из записей видно как ветер двигает один из самолетов авиалинии Aerolineas Argentinas, припаркованный на взлетно-посадочной полосе. В другом видео видно как трап, использующийся для посадки и высадки пассажиров самолетов, начинает ехать по полосе и врезается в тележки с багажом", - сообщил портал. Добавляется, что из-за шторма несколько международных и внутренних рейсов были отменены и перенаправлены в другие города. Ранее газета Clarin сообщила, что мощный шторм со скоростью ветра до 146 километров в час обрушился на побережье Аргентины, в городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли по меньшей мере 13 человек.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине сильный ветер сдвинул самолет, стоящий в аэропорту
Infobae: сильный ветер в Аргентине сдвинул самолет и трап для посадки пассажиров
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Сильный ветер в Аргентине сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса самолет и трап для посадки пассажиров, сообщил новостной портал Infobae
со ссылкой на видео инцидента.
"На одной из записей видно как ветер двигает один из самолетов авиалинии Aerolineas Argentinas, припаркованный на взлетно-посадочной полосе. В другом видео видно как трап, использующийся для посадки и высадки пассажиров самолетов, начинает ехать по полосе и врезается в тележки с багажом", - сообщил портал.
Добавляется, что из-за шторма несколько международных и внутренних рейсов были отменены и перенаправлены в другие города.
Ранее газета Clarin сообщила, что мощный шторм со скоростью ветра до 146 километров в час обрушился на побережье Аргентины, в городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли по меньшей мере 13 человек.
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