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Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 17.12.2023
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10:22 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/aeroport-1916280308.html
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 17.12.2023
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме
Ограничения аэронавигации сняты в Волгограде, аэропорт города работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:22
2023-12-17T10:22
волгоград
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Ограничения аэронавигации сняты в Волгограде, аэропорт города работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке нескольких рейсов."Ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме. Ожидаем прибытия задержанных рейсов", - сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анастасия Голодова.
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волгоград, волгоградская область, общество
Волгоград, Волгоградская область, Общество
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Волгограда сняли ограничения аэронавигации после атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкАэропорт Волгограда
Аэропорт Волгограда - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Ограничения аэронавигации сняты в Волгограде, аэропорт города работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке нескольких рейсов.
"Ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме. Ожидаем прибытия задержанных рейсов", - сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анастасия Голодова.
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ВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
 
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