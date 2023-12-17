https://ria.ru/20231217/aeroport-1916280308.html

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 17.12.2023

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

Ограничения аэронавигации сняты в Волгограде, аэропорт города работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:22

2023-12-17T10:22

2023-12-17T10:22

волгоград

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Ограничения аэронавигации сняты в Волгограде, аэропорт города работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке нескольких рейсов."Ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме. Ожидаем прибытия задержанных рейсов", - сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анастасия Голодова.

https://ria.ru/20231212/aeroport-1915214343.html

волгоград

волгоградская область

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волгоград, волгоградская область, общество