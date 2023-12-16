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СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение" - РИА Новости, 16.12.2023
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22:44 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916248202.html
СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение"
СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение" - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение"
Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей, сообщает Newsweek. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T22:44
2023-12-16T22:44
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
валерий залужный
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей, сообщает Newsweek."В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение", — пишет издание.Пока российские войска продвигаются вперед, у союзников Зеленского по НАТО заканчиваются боеприпасы для Украины, а в США все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать ее финансирование, отмечает автор.Как пишет Newsweek, Украине предстоит вступить в новый 2024 года с опаской.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913073588.html
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение"

Newsweek: Зеленский встречает 2024 год с плохим настроением

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей, сообщает Newsweek.
"В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение", — пишет издание.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Associated Press в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря, 09:04
Пока российские войска продвигаются вперед, у союзников Зеленского по НАТО заканчиваются боеприпасы для Украины, а в США все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать ее финансирование, отмечает автор.
Как пишет Newsweek, Украине предстоит вступить в новый 2024 года с опаской.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
1 декабря, 08:00
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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