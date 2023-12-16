https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916248202.html

СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение"

СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение" - РИА Новости, 16.12.2023

СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение"

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей, сообщает Newsweek. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T22:44

2023-12-16T22:44

2023-12-16T22:44

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киев

россия

владимир зеленский

валерий залужный

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей, сообщает Newsweek."В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение", — пишет издание.Пока российские войска продвигаются вперед, у союзников Зеленского по НАТО заканчиваются боеприпасы для Украины, а в США все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать ее финансирование, отмечает автор.Как пишет Newsweek, Украине предстоит вступить в новый 2024 года с опаской.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913073588.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины