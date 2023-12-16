https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html

СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе

СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 16.12.2023

СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:56

2023-12-16T10:56

2023-12-16T10:56

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное финансирование, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников."Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование", — говорится в публикации.По информации агентства Bloomberg, украинский президент также заявил, что Украине нужен сигнал о том, что Европа ее не бросает. Ранее Орбан сообщил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год. Он добавил, что выделение денег Киеву вредило бы Будапешту больше, чем переговоры о членстве в ЕС. Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. По его мнению, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916164750.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, киев