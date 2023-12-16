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СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html
СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе
СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:56
2023-12-16T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
киев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное финансирование, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников."Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование", — говорится в публикации.По информации агентства Bloomberg, украинский президент также заявил, что Украине нужен сигнал о том, что Европа ее не бросает. Ранее Орбан сообщил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год. Он добавил, что выделение денег Киеву вредило бы Будапешту больше, чем переговоры о членстве в ЕС. Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. По его мнению, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916164750.html
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Киев
СМИ: Зеленский сообщил лидерам ЕС шокирующую новость на саммите в Брюсселе

FT: Зеленский заявил, что начало переговоров о членстве в ЕС важнее помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное финансирование, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ
10:26
По информации агентства Bloomberg, украинский президент также заявил, что Украине нужен сигнал о том, что Европа ее не бросает.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год. Он добавил, что выделение денег Киеву вредило бы Будапешту больше, чем переговоры о членстве в ЕС.

Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. По его мнению, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
Лидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Лидеры ЕС поступили неожиданно с Украиной на саммите в Брюсселе, пишут СМИ
08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзКиев
 
 
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