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Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 16.12.2023 (обновлено: 11:22 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916164750.html
Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ
Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева, пишет издание Foreign Policy. "Республиканцы не хотят продолжать... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:26
2023-12-16T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева, пишет издание Foreign Policy. "Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — говорится в публикации. В статье отмечается, что администрация Байдена неоднократно давала указания высокопоставленным украинским чиновникам прекратить контакты с республиканцами в конгрессе, чтобы избежать политического давления в будущем."Белый дом просил Зеленского прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом. Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве", — пишет автор. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ

Foreign Policy: визит Зеленского в США усугубил ситуацию для Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева, пишет издание Foreign Policy.

"Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что администрация Байдена неоднократно давала указания высокопоставленным украинским чиновникам прекратить контакты с республиканцами в конгрессе, чтобы избежать политического давления в будущем.

"Белый дом просил Зеленского прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом. Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве", — пишет автор.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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