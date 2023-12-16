https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916164750.html

Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ

Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023

Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева, пишет издание Foreign Policy. "Республиканцы не хотят продолжать... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:26

2023-12-16T10:26

2023-12-16T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева, пишет издание Foreign Policy. "Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — говорится в публикации. В статье отмечается, что администрация Байдена неоднократно давала указания высокопоставленным украинским чиновникам прекратить контакты с республиканцами в конгрессе, чтобы избежать политического давления в будущем."Белый дом просил Зеленского прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом. Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве", — пишет автор. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html

https://ria.ru/20231216/berbok-1916160761.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины