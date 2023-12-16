Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ
Foreign Policy: визит Зеленского в США усугубил ситуацию для Украины
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева, пишет издание Foreign Policy.
"Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — говорится в публикации.
"Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что администрация Байдена неоднократно давала указания высокопоставленным украинским чиновникам прекратить контакты с республиканцами в конгрессе, чтобы избежать политического давления в будущем.
"Белый дом просил Зеленского прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом. Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве", — пишет автор.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
"Белый дом просил Зеленского прекратить созвоны через Zoom с Капитолийским холмом. Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве", — пишет автор.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.