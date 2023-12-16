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Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс" - РИА Новости, 16.12.2023
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00:04 16.12.2023
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Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"
Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс" - РИА Новости, 16.12.2023
Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"
Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена на комплекс "Ярс", заявил командующий РВСН генерал-полковник... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:04
2023-12-16T00:04
безопасность
козельск
ужур
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена на комплекс "Ярс", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев. Вместе с тем, отметил он, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом. В планах - начать перевооружение этих полков после 2025 года. По его словам, намеченные планы перевооружения стационарной группировки также выполняются. Завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс "Авангард". Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах – постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом "Сармат". В более отдаленной перспективе – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс" и перспективные комплексы, разработка которых ведется сейчас в рамках государственной программы вооружения.
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безопасность, козельск, ужур, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Козельск, Ужур, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Вооруженные силы РФ, Россия
Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"

Каракаев: мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена на комплекс "Ярс", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
«
"Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев.
Вместе с тем, отметил он, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом. В планах - начать перевооружение этих полков после 2025 года.
По его словам, намеченные планы перевооружения стационарной группировки также выполняются. Завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс "Авангард". Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах – постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом "Сармат". В более отдаленной перспективе – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс" и перспективные комплексы, разработка которых ведется сейчас в рамках государственной программы вооружения.
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард
На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард"
9 августа, 00:05
 
БезопасностьКозельскУжурСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияВооруженные силы РФРоссия
 
 
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