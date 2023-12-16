Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"
Каракаев: мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена на комплекс "Ярс", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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"Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев.
Вместе с тем, отметил он, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом. В планах - начать перевооружение этих полков после 2025 года.
По его словам, намеченные планы перевооружения стационарной группировки также выполняются. Завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс "Авангард". Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах – постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом "Сармат". В более отдаленной перспективе – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс" и перспективные комплексы, разработка которых ведется сейчас в рамках государственной программы вооружения.