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Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"

Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс" - РИА Новости, 16.12.2023

Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили на комплекс "Ярс"

Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена на комплекс "Ярс", заявил командующий РВСН генерал-полковник... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:04

2023-12-16T00:04

2023-12-16T00:04

безопасность

козельск

ужур

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружена на комплекс "Ярс", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев. Вместе с тем, отметил он, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом. В планах - начать перевооружение этих полков после 2025 года. По его словам, намеченные планы перевооружения стационарной группировки также выполняются. Завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс "Авангард". Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах – постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом "Сармат". В более отдаленной перспективе – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс" и перспективные комплексы, разработка которых ведется сейчас в рамках государственной программы вооружения.

https://ria.ru/20230809/avangard-1888961247.html

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безопасность, козельск, ужур, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, вооруженные силы рф, россия