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В Подольском районе Киева прогремели взрывы
В Подольском районе Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2023
В Подольском районе Киева прогремели взрывы
В Подольском районе Киева прогремели взрывы, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:44
2023-12-16T01:44
2023-12-16T04:58
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Подольском районе Киева прогремели взрывы, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале. "Взрывы слышны в Подольском районе столицы", — написал Кличко. Агентство "Укринформ" ранее передавало о взрывах в Киеве. Украинское издание "Страна.ua" также сообщало о таких инцидентах и в Киевской области. Позже, по данным канала "Суспильне", в столице постсоветской республики вновь прогремели взрывы.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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В Подольском районе Киева прогремели взрывы
Кличко: в Подольском районе Киева произошли взрывы