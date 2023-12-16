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В Подольском районе Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:44 16.12.2023 (обновлено: 04:58 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/vzryvy-1916142316.html
В Подольском районе Киева прогремели взрывы
В Подольском районе Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2023
В Подольском районе Киева прогремели взрывы
В Подольском районе Киева прогремели взрывы, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:44
2023-12-16T04:58
в мире
киев
украина
виталий кличко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Подольском районе Киева прогремели взрывы, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале. "Взрывы слышны в Подольском районе столицы", — написал Кличко. Агентство "Укринформ" ранее передавало о взрывах в Киеве. Украинское издание "Страна.ua" также сообщало о таких инцидентах и в Киевской области. Позже, по данным канала "Суспильне", в столице постсоветской республики вновь прогремели взрывы.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916141259.html
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в мире, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Подольском районе Киева прогремели взрывы

Кличко: в Подольском районе Киева произошли взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Подольском районе Киева прогремели взрывы, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.
«
"Взрывы слышны в Подольском районе столицы", — написал Кличко.
Агентство "Укринформ" ранее передавало о взрывах в Киеве. Украинское издание "Страна.ua" также сообщало о таких инцидентах и в Киевской области. Позже, по данным канала "Суспильне", в столице постсоветской республики вновь прогремели взрывы.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области звучит воздушная тревога.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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