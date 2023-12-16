https://ria.ru/20231216/vzryvy-1916139969.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает агентство "Укринформ". РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:00
2023-12-16T01:00
2023-12-16T01:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает агентство "Укринформ". "В Киеве звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киевской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице и в Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киев
киевская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Укринформ": в Киеве произошли взрывы, объявлена воздушная тревога