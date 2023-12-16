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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 16.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает агентство "Укринформ". РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T01:00

2023-12-16T01:00

2023-12-16T01:00

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает агентство "Укринформ". "В Киеве звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киевской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице и в Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

киев

киевская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, киевская область, россия, вооруженные силы украины, украина