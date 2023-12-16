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СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете
Один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья скончался в больнице, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T22:17
2023-12-16T22:17
2023-12-16T22:17
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закарпатская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья скончался в больнице, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, сам злоумышленник находится в больнице и пришел в сознание. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. "В больнице скончался один из раненых в результате взрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного". Как отмечают журналисты, погибшему было 55 лет, он находился в реанимации в критическом состоянии.
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916039622.html
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в мире, закарпатская область, служба безопасности украины
В мире, Закарпатская область, Служба безопасности Украины
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете
"Общественное": в Закарпатье умер пострадавший при взрыве гранат в сельсовете