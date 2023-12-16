Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vzryv-1916246714.html
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете
Один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья скончался в больнице, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T22:17
2023-12-16T22:17
в мире
закарпатская область
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916012270_0:19:987:574_1920x0_80_0_0_c248c081a18067a0db297e78c851de19.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья скончался в больнице, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, сам злоумышленник находится в больнице и пришел в сознание. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. "В больнице скончался один из раненых в результате взрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного". Как отмечают журналисты, погибшему было 55 лет, он находился в реанимации в критическом состоянии.
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916039622.html
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916012270_0:0:987:741_1920x0_80_0_0_4e905f77b8fccb22c17952a91cea2792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, закарпатская область, служба безопасности украины
В мире, Закарпатская область, Служба безопасности Украины
СМИ: в Закарпатье умер один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете

"Общественное": в Закарпатье умер пострадавший при взрыве гранат в сельсовете

© Фото : Национальная полиция УкраиныМесто взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Национальная полиция Украины
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете Закарпатья скончался в больнице, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное").
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, сам злоумышленник находится в больнице и пришел в сознание. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения.
"В больнице скончался один из раненых в результате взрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного".
Как отмечают журналисты, погибшему было 55 лет, он находился в реанимации в критическом состоянии.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье
15 декабря, 15:04
 
В миреЗакарпатская областьСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала