https://ria.ru/20231216/vzryv-1916238165.html

СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье

СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье - РИА Новости, 16.12.2023

СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T20:31

2023-12-16T20:31

2023-12-16T20:31

в мире

украина

закарпатская область

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916012270_0:19:987:574_1920x0_80_0_0_c248c081a18067a0db297e78c851de19.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу МВД Украины отмечало, что депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье, 11 человек ранены. Позже в ведомстве уточнили, что пострадали 26 человек, а самого злоумышленника реанимируют медики. "По материалам СБУ подозрение получил депутат, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье. Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям. Подрывнику, который является местным депутатом, сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Как отметили в СБУ, Батрин пришел в сознание в больнице и находится под наблюдением медиков и правоохранителей. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. Также заявляется о проведении обысков дома у подозреваемого и обнаружении записки, содержимое которой изучается.

https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html

украина

закарпатская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, закарпатская область, служба безопасности украины