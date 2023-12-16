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СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье - РИА Новости, 16.12.2023
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20:31 16.12.2023
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СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье
СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье - РИА Новости, 16.12.2023
СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T20:31
2023-12-16T20:31
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закарпатская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу МВД Украины отмечало, что депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье, 11 человек ранены. Позже в ведомстве уточнили, что пострадали 26 человек, а самого злоумышленника реанимируют медики. "По материалам СБУ подозрение получил депутат, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье. Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям. Подрывнику, который является местным депутатом, сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Как отметили в СБУ, Батрин пришел в сознание в больнице и находится под наблюдением медиков и правоохранителей. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. Также заявляется о проведении обысков дома у подозреваемого и обнаружении записки, содержимое которой изучается.
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в мире, украина, закарпатская область, служба безопасности украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье

СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в сельсовете в Закарпатье

© Фото : Национальная полиция УкраиныМесто взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Национальная полиция Украины
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пятницу МВД Украины отмечало, что депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье, 11 человек ранены. Позже в ведомстве уточнили, что пострадали 26 человек, а самого злоумышленника реанимируют медики.
"По материалам СБУ подозрение получил депутат, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье. Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям. Подрывнику, который является местным депутатом, сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
Как отметили в СБУ, Батрин пришел в сознание в больнице и находится под наблюдением медиков и правоохранителей. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. Также заявляется о проведении обысков дома у подозреваемого и обнаружении записки, содержимое которой изучается.
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