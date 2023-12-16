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В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина - РИА Новости, 16.12.2023
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Музейные маршруты России
 
13:45 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vystavka-1916191265.html
В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина
В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина - РИА Новости, 16.12.2023
В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина
Выставку, посвященную коллекции благотворителя Сергея Щукина, представят в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в ноябре 2024... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:45
2023-12-16T13:45
музейные маршруты россии
сергей щукин
музеи
гмии (пушкинский музей)
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставку, посвященную коллекции благотворителя Сергея Щукина, представят в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ. "Сергей Иванович Щукин сегодня знаменит благодаря своему выдающемуся собранию нового зарубежного искусства, уникальному чутью и дару предвидения. Однако наряду с ролью мецената нового европейского искусства он также был обладателем произведений старых мастеров, многочисленных артефактов культуры Древнего Египта, цивилизаций Китая и Японии, коллекции фарфора, древних русских икон", - сказано в сообщении. Масштабное архивное исследование документов из отдела рукописей ГМИИ позволило достоверно реконструировать щукинское собрание во всей полноте, отметили в министерстве. В фондах самого ГМИИ хранится более 130 предметов наследия Щукина, в числе которых коллекция египетских древностей, итальянская и нидерландская живопись, европейская резная деревянная скульптура эпохи барокко. Кроме того, в марте следующего года планируется открытие выставки "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко" в главном здании музея. На ней будет представлено свыше 60 произведений из крупнейших российских собраний: ГМИИ, Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф", Пермской государственной художественной галереи и других. "Посетители увидят работы многих выдающихся мастеров эпохи барокко, представляющих разные местные школы и направления. Это неаполитанцы Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, Паоло Порпора, римляне Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, прозванного Мальтезе, Микеланджело Черквоции, флорентинец Якопо Кименти да Эмполи, а также художники, работавшие на севере Италии, в Генуе, Венеции, городах Ломбардии и Эмилии-Романьи", - добавили в пресс-службе. В июне 2024 года Пушкинский музей представит выставку архитектурной графики и живописи "Три времени Рима", посвященную изменению римского архитектурного ландшафта и смещению акцентов в его изображении. Экспозицию "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века: картины и рисунки из музеев и частных собраний" Пушкинский музей представит в октябре. Отмечается, что в фокусе выставочного проекта должны оказаться знаковые образцы творческого наследия выдающегося фламандского мастера натюрморта Франса Снейдерса, дополненные картинами и рисунками его предшественников, современников и последователей. "В общей сложности предполагается показать более 80 экспонатов, отражающих основные этапы развития фламандского натюрморта, разнообразие его типов, а также все многообразие индивидуальных манер разных авторов. Существенную часть экспозиции составят живописные произведения из отечественных региональных художественных музеев и московских частных коллекций", - добавили в пресс-службе. Кроме того, запланированы образовательная программа и проведение научной конференции, посвященной западноевропейскому натюрморту.
https://ria.ru/20231216/muzey-1916184365.html
https://ria.ru/20231216/tretyakovka-1916185530.html
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сергей щукин, музеи, гмии (пушкинский музей) , новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Сергей Щукин, Музеи, ГМИИ (Пушкинский музей) , Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина

Выставка о коллекции Сергея Щукина пройдет в Пушкинском музее в ноябре 2024 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГосударственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставку, посвященную коллекции благотворителя Сергея Щукина, представят в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ.
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"Сергей Иванович Щукин сегодня знаменит благодаря своему выдающемуся собранию нового зарубежного искусства, уникальному чутью и дару предвидения. Однако наряду с ролью мецената нового европейского искусства он также был обладателем произведений старых мастеров, многочисленных артефактов культуры Древнего Египта, цивилизаций Китая и Японии, коллекции фарфора, древних русских икон", - сказано в сообщении.
Масштабное архивное исследование документов из отдела рукописей ГМИИ позволило достоверно реконструировать щукинское собрание во всей полноте, отметили в министерстве. В фондах самого ГМИИ хранится более 130 предметов наследия Щукина, в числе которых коллекция египетских древностей, итальянская и нидерландская живопись, европейская резная деревянная скульптура эпохи барокко.
Кроме того, в марте следующего года планируется открытие выставки "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко" в главном здании музея. На ней будет представлено свыше 60 произведений из крупнейших российских собраний: ГМИИ, Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф", Пермской государственной художественной галереи и других.
"Посетители увидят работы многих выдающихся мастеров эпохи барокко, представляющих разные местные школы и направления. Это неаполитанцы Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, Паоло Порпора, римляне Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, прозванного Мальтезе, Микеланджело Черквоции, флорентинец Якопо Кименти да Эмполи, а также художники, работавшие на севере Италии, в Генуе, Венеции, городах Ломбардии и Эмилии-Романьи", - добавили в пресс-службе.
В июне 2024 года Пушкинский музей представит выставку архитектурной графики и живописи "Три времени Рима", посвященную изменению римского архитектурного ландшафта и смещению акцентов в его изображении.
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Экспозицию "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века: картины и рисунки из музеев и частных собраний" Пушкинский музей представит в октябре. Отмечается, что в фокусе выставочного проекта должны оказаться знаковые образцы творческого наследия выдающегося фламандского мастера натюрморта Франса Снейдерса, дополненные картинами и рисунками его предшественников, современников и последователей.
"В общей сложности предполагается показать более 80 экспонатов, отражающих основные этапы развития фламандского натюрморта, разнообразие его типов, а также все многообразие индивидуальных манер разных авторов. Существенную часть экспозиции составят живописные произведения из отечественных региональных художественных музеев и московских частных коллекций", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, запланированы образовательная программа и проведение научной конференции, посвященной западноевропейскому натюрморту.
 
Музейные маршруты РоссииСергей ЩукинМузеиГМИИ (Пушкинский музей)Новости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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