https://ria.ru/20231216/vystavka-1916191265.html

В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина

В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина - РИА Новости, 16.12.2023

В ГМИИ в ноябре 2024 года представят выставку о коллекции Сергея Щукина

Выставку, посвященную коллекции благотворителя Сергея Щукина, представят в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в ноябре 2024... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:45

2023-12-16T13:45

2023-12-16T13:45

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сергей щукин

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гмии (пушкинский музей)

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставку, посвященную коллекции благотворителя Сергея Щукина, представят в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ. "Сергей Иванович Щукин сегодня знаменит благодаря своему выдающемуся собранию нового зарубежного искусства, уникальному чутью и дару предвидения. Однако наряду с ролью мецената нового европейского искусства он также был обладателем произведений старых мастеров, многочисленных артефактов культуры Древнего Египта, цивилизаций Китая и Японии, коллекции фарфора, древних русских икон", - сказано в сообщении. Масштабное архивное исследование документов из отдела рукописей ГМИИ позволило достоверно реконструировать щукинское собрание во всей полноте, отметили в министерстве. В фондах самого ГМИИ хранится более 130 предметов наследия Щукина, в числе которых коллекция египетских древностей, итальянская и нидерландская живопись, европейская резная деревянная скульптура эпохи барокко. Кроме того, в марте следующего года планируется открытие выставки "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко" в главном здании музея. На ней будет представлено свыше 60 произведений из крупнейших российских собраний: ГМИИ, Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф", Пермской государственной художественной галереи и других. "Посетители увидят работы многих выдающихся мастеров эпохи барокко, представляющих разные местные школы и направления. Это неаполитанцы Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, Паоло Порпора, римляне Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, прозванного Мальтезе, Микеланджело Черквоции, флорентинец Якопо Кименти да Эмполи, а также художники, работавшие на севере Италии, в Генуе, Венеции, городах Ломбардии и Эмилии-Романьи", - добавили в пресс-службе. В июне 2024 года Пушкинский музей представит выставку архитектурной графики и живописи "Три времени Рима", посвященную изменению римского архитектурного ландшафта и смещению акцентов в его изображении. Экспозицию "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века: картины и рисунки из музеев и частных собраний" Пушкинский музей представит в октябре. Отмечается, что в фокусе выставочного проекта должны оказаться знаковые образцы творческого наследия выдающегося фламандского мастера натюрморта Франса Снейдерса, дополненные картинами и рисунками его предшественников, современников и последователей. "В общей сложности предполагается показать более 80 экспонатов, отражающих основные этапы развития фламандского натюрморта, разнообразие его типов, а также все многообразие индивидуальных манер разных авторов. Существенную часть экспозиции составят живописные произведения из отечественных региональных художественных музеев и московских частных коллекций", - добавили в пресс-службе. Кроме того, запланированы образовательная программа и проведение научной конференции, посвященной западноевропейскому натюрморту.

https://ria.ru/20231216/muzey-1916184365.html

https://ria.ru/20231216/tretyakovka-1916185530.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей щукин, музеи, гмии (пушкинский музей) , новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)