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СМИ: новое изобретение в ВС России стало кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
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18:51 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vsu-1916228302.html
СМИ: новое изобретение в ВС России стало кошмаром для ВСУ
СМИ: новое изобретение в ВС России стало кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: новое изобретение в ВС России стало кошмаром для ВСУ
Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же ВС России используют защитные экраны для укрепления своих позиций,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:51
2023-12-16T18:51
валерий залужный
вооруженные силы рф
военно-морские силы сша
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же ВС России используют защитные экраны для укрепления своих позиций, передает Business Insider."Они затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций", — объяснил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.Военный добавил, что такое изобретение российской армии является разумной адаптацией к условиям на фронте.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231216/vsu-1916215404.html
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РИА Новости
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валерий залужный, вооруженные силы рф, военно-морские силы сша, вооруженные силы украины, в мире
Валерий Залужный, Вооруженные силы РФ, Военно-морские силы США, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: новое изобретение в ВС России стало кошмаром для ВСУ

BI: ВС России успешно используют защитные экраны против ВСУ

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же ВС России используют защитные экраны для укрепления своих позиций, передает Business Insider.
"Они затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций", — объяснил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Невозможно удержать. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
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Военный добавил, что такое изобретение российской армии является разумной адаптацией к условиям на фронте.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Валерий ЗалужныйВооруженные силы РФВоенно-морские силы СШАВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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