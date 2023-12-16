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При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/vsu-1916221643.html
При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина
При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина - РИА Новости, 16.12.2023
При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:54
2023-12-16T17:54
специальная военная операция на украине
происшествия
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка по улице Ленина получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина

Кулемзин: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка по улице Ленина получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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