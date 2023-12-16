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При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина

При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина - РИА Новости, 16.12.2023

При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина

Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:54

2023-12-16T17:54

2023-12-16T17:54

специальная военная операция на украине

происшествия

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка по улице Ленина получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

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происшествия, старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины