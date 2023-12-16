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При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина
При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина - РИА Новости, 16.12.2023
При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:54
2023-12-16T17:54
2023-12-16T17:54
специальная военная операция на украине
происшествия
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка по улице Ленина получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
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При обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком пострадала женщина
Кулемзин: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки под Донецком